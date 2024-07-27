سخرية "ألمانيا وترامب" و"نيمار لا يساوي 24 مليون يورو".. أغرب تصريحات أولي هونيس!

حتى توني كروس نفسه وصفه بـ"خالق الجدل!"

أثار تصريح أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، والحاصل على المنصب ذاته الآن فخريًا، بشأن ألمانيا ودونالد ترامب، ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء.

كان هونيس قد قال في تصريحه، إنه "سعيد للغاية بالعيش في ألمانيا" قبل أن يستطرد: "تخيل أن تعيش في أمريكا ويحكمك دونالد ترامب!".

أعاد هذا التصريح إلى الأذهان تصريحات عديدة لأولي هونيس أثار بها الجدل الكبير، وصلت إلى درجة أن يصفه توني كروس بالساعي إلى خلق الجدل دائمًا..

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات أولي هونيس المثيرة للجدل طيلة مشواره.. بين الطريف والصادم والحاد والهجومي وغير ذلك.