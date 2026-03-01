سحر أربيلوا.. غير مصير فينيسيوس وأنقذ 300 مليون يورو لريال مدريد!

شهدت أروقة نادي ريال مدريد في الساعات الأخيرة تحولًا دراماتيكيًا أعاد ترتيب الأوراق داخل قلعة سانتياجو برنابيو فبعد شهور من التخبط والشائعات التي ربطت النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بالرحيل، فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أن إدارة النادي الملكي استقرت بشكل نهائي على تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.
هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تغيير جذري في حالة اللاعب الفنية والنفسية، وتحول كامل في العلاقة بينه وبين الجماهير التي استبدلت صافرات الاستهجان بتصفيق حار، في مشهد يؤكد أن فينيسيوس ولد من جديد تحت عباءة القيادة الفنية الجديدة لألفارو أربيلوا.