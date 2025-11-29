FC St. Pauli 1910 v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
بعد تعرضه لسخرية "بغيضة" في الدوري الأوروبي.. نجم شتوجارت يتلقى اعتذارًا!

تلقى نجم شتوتجارت أنجيلو ستيلر اعتذارًا بعد أن سخر لاعب فريق "جو أهيد إيجلز" من مظهره في مباراتهم بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

حصل البديل في الشوط الثاني فيكتور إدواردسن على إنذار بعد وقت قصير من قيامه بإيماءات ساخرة تجاه أنف اللاعب الدولي الألماني خلال الهزيمة بنتيجة 4-0.

تعرض اللاعب السويدي لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن فرض عليه النادي الهولندي غرامة مالية أيضًا، أصدر اعتذارًا.

    بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته كبديل، سخر إدواردسن من مظهر ستيلر، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد. أشعلت الحادثة صدامًا بين الفريقين، مما أدى إلى حصول الأول على إنذار. بعد المباراة، قال ويسلي شنايدر، لاعب إنتر السابق: "أجد هذا محزنًا. مثل هذه الأشياء غير مقبولة على الإطلاق".

    وعلى الرغم من غضب ستيلر من الحادثة، اختار المدير الرياضي لشتوتغارت فابيان فولغموت كلماته بحذر، بدلاً من صب الزيت على النار. وقال: "رأيت ذلك، لكن من مسافة بعيدة كان لا يزال من الصعب علي تقييم الأمر. الأمر يتعلق بنقاط الدوري الأوروبي بالنسبة لفريق ديفينتر (المدينة الهولندية) تمامًا كما هو بالنسبة لنا". وأضاف: "لذا إذا كانت المشاعر متأججة ثم هدأت بسرعة، واتخذ الحكم الإجراءات الصحيحة، فالأمر ليس بالجلل. وبالتالي، كل شيء على ما يرام".

    بجانب ذلك، تلقى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا رد فعل عنيفًا عبر الإنترنت بسبب تصرفاته، وتلا ذلك إعلان نادي "جو أهيد إيجلز" عن تغريمه مبلغ 500 يورو (580 دولارًا)؛ جنبًا إلى جنب مع تقديم اللاعب اعتذارًا عن سلوكه السيء للغاية.

    "أود أن أعتذر"

     جاء في بيان صادر عن النادي المنافس في الدوري الهولندي الممتاز: "يأسف نادي جو أهيد إيجلز لوقوع العديد من الحوادث خلال المواجهة مع في إف بي شتوتغارت. ولذلك فإن النادي يتبرأ من هذا".

    وأعلن إدواردسن نفسه أنه اعتذر للاعبي شتوتجارت بعد المباراة. وقال: "أود أن أعتذر عن سلوكي بالأمس. قيلت وفُعلت أشياء بيننا لا مكان لها في ملعب كرة القدم. بعد ذلك، ذهبت إلى غرفة خلع الملابس في شتوتغارت للاعتذار. لدي دور نموذجي، ويجب أن أتصرف وفقًا لذلك".

    وأضاف نادي "جو أهيد إيجلز" أن الغرامة البالغة 500 يورو سيتم "التبرع بها للفرع الاجتماعي للنادي". وقال المدير العام، يان ويليم فان دوب، إن الفريق الهولندي "غير راضٍ تمامًا" عن الطريقة التي تصرف بها لاعبهم في مباراة الدوري الأوروبي. وأضاف: "كنادٍ، نحن غير راضين تمامًا عن سلوك فيكتور وننأى بأنفسنا عنه. من الجيد أنه اعتذر بعد ذلك، لكنه يظل وصمة عار في تلك الأمسية".

  • انتقاد جماهير شتوتجارت

    في نفس البيان الإعلامي، انتقد نادي "جو أهيد إيجلز" جماهير شتوتجارت لوقوفهم في قسم مخصص للجلوس، رغم تحذيرهم من عدم القيام بذلك. وأضافوا أن سلوكهم كان "غير مقبول" واضطرت الشرطة للتدخل مرارًا وتكرارًا.

    وجاء في البيان: "حادثة إدواردسن لم تكن الحادثة الوحيدة خلال مباراة جو أهيد إيجلز ضد في إف بي شتوتجارت. قبل وأثناء وبعد المباراة، نشأت اضطرابات حول الملعب. خلال مباريات الدوري الأوروبي، يجب على جو أهيد إيجلز توفير ما يسمى بـ 'تذاكر الفئة 1' للفريق المنافس.

    المشجعون الألمان الذين حصلوا على هذه التذاكر جلسوا في المدرج الرئيسي وطُلب منهم عدة مرات عدم الوقوف أثناء المباراة. ورغم تعليمات موظفي الأمن، لم يتم الالتزام بذلك. ونتيجة لذلك، اضطرت الشرطة للتدخل. سلوك المشجعين الألمان غير مقبول ولا ينتمي لمدرج عام.

    ونتيجة لذلك، اضطر أفراد الأمن للتدخل في مدرجات الفريق المضيف أيضًا. يولي جو أهيد إيجلز أهمية كبيرة لحسن الضيافة، لكنه يشعر بخيبة أمل من الفوضى في المدرج الرئيسي. تقع مسؤولية تخصيص هذه البطاقات بطريقة مسؤولة ومناسبة على عاتق الفريق المنافس، وهو ما لم يحدث هنا. بعد المباراة، اضطرت الشرطة للتدخل مرة أخرى".

  • Angelo StillerGetty

    ماذا بعد لستيلر؟

    إن صعود ستيلر كواحد من أفضل مواهب خط الوسط الشابة في أوروبا قد لفت انتباه أندية أكبر من شتوتغارت، مما يشير إلى أنه قد يلعب قريبًا على مسرح مختلف. بحث مانشستر يونايتد عن لاعب وسط مركزي يمكنه تعويض كاسيميرو المتقدم في العمر قادهم إلى بابه، ولكن سيكون هناك الكثير من الأحداث خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع وجود كأس عالم قد يضع ستيلر بشكل أكبر في واجهة (سوق الانتقالات).

