ستيفن جيرارد ينتقد ليفربول "الضعيف للغاية" بعد خسارته المفاجئة أمام وولفز ويدعو آرني سلوت إلى إطلاق العنان لريو نغوموها
جيرارد يطالب ببدء نغوموها على الفور
كان الهدف الرئيسي لغضب جيرارد هو الافتقار إلى البريق الهجومي، مما دفعه إلى الدعوة إلى إشراك المراهق الموهوب نجوموها. قدم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ظهورًا قصيرًا ولكنه مؤثرًا، على عكس أداء جاكبو، الذي عانى من صعوبة في التأثير على المباراة على الرغم من قيمته البالغة 44 مليون جنيه إسترليني. جيرارد مصمم على أن الشاب قد استحق أن يقود الهجوم في مباراة إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق وولفز بقيادة روب إدواردز يوم الجمعة. وقال في تعليقه على قناة TNT Sports: "لقد كان ليفربول يائسًا الليلة لمدة 65 دقيقة، وكان أداؤه سيئًا للغاية". "لم يلعبوا بالسرعة المناسبة وبالجودة المناسبة. لقد قدم هذا اللاعب في ظهوره القصير أكثر مما قدمه (كودي) جاكبو في 65 دقيقة. لذا فهو يستحق أن يبدأ المباراة. (سلوت) يجب أن يشرك هذا الشاب في المباراة يوم الجمعة".
الأخطاء الدفاعية تثير انتقادات شديدة
بالإضافة إلى مشاكل الهجوم، وجه جيرارد انتباهه إلى خط الدفاع الذي بدا هشًا بشكل غير معهود أمام فريق يقاتل من أجل البقاء في الدوري. الهدف الأول الذي سجله وولفرهامبتون أثار إحباط المدرب السابق لرينجرز وأستون فيلا، الذي أشار إلى افتقار إيبراهيما كوناتي وفيرجيل فان ديك إلى الوعي الدفاعي الأساسي. كما لاحظ جيرارد عدم وجود حس عاجل بعد خطأ أليسون بيكر الذي أدى إلى الهدف الثاني للفريق المضيف. وقال جيرارد: "كان ولفرهامبتون مرتاحًا للغاية، فقد احتوى ليفربول جيدًا". "كانت كرة بسيطة إلى المهاجم، وكان لديهم اثنين ضد واحد هناك، وكان لا بد من التعامل مع ذلك". بالنسبة للهدف الثاني، كانت الكرة سيئة من الحارس (أليسون) ولم تكن هناك أي رد فعل. إذا أرادوا التقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي، فعليهم الدفاع بشكل أفضل. يقولون "لم نكن جيدين بما يكفي في الثلث الأخير"، لكن عليهم الدفاع أيضًا".
سلوت وفان ديك يتأملان في بؤس مولينوكس
داخل المعسكر، كان المزاج متشائماً بنفس القدر مع استيعاب حقيقة الهزيمة. ووصف المدير الفني سلوت النتيجة بأنها "انتكاسة أخرى" في موسم يتسم بتقلب متزايد، بينما كان فان ديك صريحاً بشكل منعش بشأن الإخفاقات الفنية للفريق في تلك الليلة. "كنا بطيئين، ومتوقعين، ومهملين في الاستحواذ على الكرة، واتخذنا قرارات خاطئة"، اعترف فان ديك بعد صافرة النهاية. يواجه الريدز الآن ليلة الأربعاء المليئة بالتوتر، مع العلم أن فوز تشيلسي على أستون فيلا سيجعله يتخطى ليفربول إلى المراكز الخمسة الأولى بفارق الأهداف.
طريق صعب ينتظر الريدز
يعد التعامل مع جدول مباريات مزدحم في عدة مسابقات مهمة صعبة بالنسبة لسليوت. بعد مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد وولفز، يجب على ليفربول أن يوجه انتباهه سريعًا إلى سباق الدوري الممتاز بمباراة حاسمة على أرضه ضد توتنهام هوتسبير في أنفيلد يوم الأحد المقبل. مع تعليق مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا واعتماد جيرارد على نجوما، يقع الضغط على المدير الفني لإيجاد صيغة ناجحة.
