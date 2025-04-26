"نعمل منذ 7 شهور لهذه اللحظة" .. بيولي يشيد بنجم النصر ويكشف حقيقة إصابة رونالدو أمام يوكوهاما

هل يغيب رونالدو عن نصف نهائي النخبة الآسيوية؟

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بنتيجة مباراة يوكوهاما إف مارينوس، كاشفًا حقيقة إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال المواجهة.

وحجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات دور الثمانية.

وجاءت رباعية النصر عن طريق جون دوران "هدفين"، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، فيما قرر بيولي، استبدال "الدون" باللاعب ويسلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.