"ستكون الأشهر القليلة المقبلة مثيرة" - روب ماك متحمس مع استمرار مسيرة وريكسهام نحو الصعود إلى الدوري الممتاز

سارع المالك المشارك روب ماك إلى مشاركة حماسه مع استمرار النادي في تجاوز التوقعات في سعيه لتحقيق ثلاث ترقيات متتالية. بعد التفكير في النتيجة والزخم الذي يكتسبه الفريق، لجأ روب ماك إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن توقعاته بشأن المرحلة الأخيرة من الحملة. نجم مسلسل Always Sunny، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في صعود النادي إلى جانب رايان رينولدز، يشعر بوضوح أن هناك شيئًا خاصًا في الأجواء، حيث أشار إلى أن "الأشهر القليلة المقبلة ستكون مثيرة" لكل من له صلة بملعب Racecourse Ground.

