"عليه فقط الإعلان في الصحف" .. نجم ليفربول السابق يرسم سيناريو عودة يورجن كلوب إلى ليفربول!

أوضح ستان كوليمور، المهاجم السابق لليفربول، في تصريحات خاصة لموقع "GOAL"، أن عودة كلوب إلى الشغف التدريبي قد تفتح الباب أمام سيناريو مثير داخل أنفيلد، قائلًا: "إذا كان متاحًا، طوال اليوم. أستطيع أن أرى ذلك تمامًا".
وأضاف أن فلسفة ليفربول، باعتباره أحد أكثر الأندية نجاحًا في إنجلترا، لا تقوم على نهج الإقالة والتوظيف السريع كما هو الحال في أندية مثل تشيلسي أو مانشستر يونايتد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن نجاح آرني سلوت في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول دون إنفاق كبير يعكس امتلاكه شيئًا مميزًا، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في الموسم الثاني مع رحيل بعض النجوم مثل محمد صلاح، ومحاولة دمج صفقات قياسية جديدة.
وتابع كوليمور: "الموسم الثالث سيكون بمثابة نسخة جديدة للفريق، مع أسماء مثل فلوريان فيرتس وألكساندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي، ما سيشكل اختبارًا حقيقيًا لسلوت"، لكنه شدد على أن أي إعلان من كلوب في الصيف المقبل بأنه يريد العودة إلى كرة القدم وأن ليفربول هو النادي الوحيد بالنسبة له، سيجذب بلا شك انتباه مجلس الإدارة.
وواصل: "أما إذا أعلن رغبته في خوض تحدٍ جديد، فلن يسعى النادي وراءه، بل سيمنح سلوت الفرصة الكاملة لمواصلة مشروعه بعد أن قاد الفريق إلى لقب الدوري في موسمه الأول".