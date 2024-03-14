"سب وسخرية وكسر كبرياء" .. على السعودية الحذر من ثنائية كريستيانو رونالدو ومورينيو الفاضحة

ثنائية قد تشوه صورة المشروع الرياضي السعودي..

SHAHID

مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يُعد مشروعًا لقدوم النجوم العالميين إلى دوري رشن السعودي للمحترفين؛ ترغب المملكة في فتح سوق كبير، للتعاقد مع أبرز المديرين الفنيين.

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البرتغالي جوزيه مورينيو أو "سبيشيال وان"؛ هو أساس مشروع السعودية، الخاص بسوق المديرين الفنيين؛ حيث يتم التفاوض معه حاليًا، للانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي.

مورينيو الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريقٍ حاليًا، أكد على أنه يريد التفكير جيدًا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، وإن كان لا يُمانع في القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

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وإذا وافق على العرض السعودي؛ سيكون نادي النصر أقوى المرشحين للتعاقد مع "سبيشيال وان"، في ظل اقتراب الاستغناء عن خدمات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد انهيار نتائج الفريق، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وقتها.. سيجتمع جوزيه مورينيو مع رونالدو؛ بعد أن عملا معًا لمدة 3 سنوات في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وتحديدًا في الفترة من 2010 إلى 2013.

وعلى الرغم من أن هذه الفترة شهدت عديد البطولات؛ إلا أنها لم تخلُ من المشاكل بين مورينيو وكريستيانو، والتي إذا تكررت في النصر - حال إتمام الصفقة -، ستضر بصورة المشروع الرياضي في البلاد، الذي سيكون الثنائي البرتغالي "أساسه".

لذلك.. يجب على المسؤولين في المملكة، الحذر قبل الجمع بين مورينيو ورونالدو، سواء في صفوف قلعة العالمي أو حتى في دوري روشن بصفة عامة - حال انضمامه لفريقٍ آخر -، والتأكد من أنهما لن يكررا نفس الخلافات الفاضحة التي وقعت بينهما سابقًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز المشاكل بين جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو، خلال السنوات الماضية..