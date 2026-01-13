Alonso / MbappeGetty
أحمد مجدي

سبعة صامتون ومبابي أول من كسر الصمت.. رد فعل لاعبي ريال مدريد على رحيل تشابي ألونسو!

ماذا قام به لاعبو ريال مدريد بعد وداع المدرب الإسباني؟

لم رحيل تشابي ألونسو مفاجأة مدوية في أروقة نادي ريال مدريد، لكن هذا لم يمنع تحوّل مساء يوم الإثنين إلى واحد من أكثر الأيام صخبًا داخل النادي الملكي، سواء على مستوى الإدارة أو غرفة الملابس. 

قرار الانفصال عن المدرب الإسباني جاء بعد اجتماع حاسم عُقد في مدينة فالديبيباس الرياضية، جمع رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة مع ألونسو، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من عودة بعثة الفريق إلى العاصمة مدريد.

اللافت أن الاجتماع عُقد في يوم حصل فيه اللاعبون على راحة، إلا أن خبر رحيل المدرب انتشر سريعًا داخل أوساط الفريق، لتأتي ردود الفعل بشكل شبه فوري عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

  • الصامتون السبعة

    وبحسب المتابعة، فإن الغالبية العظمى من لاعبي الفريق الأول حرصوا على توجيه رسائل وداع وتقدير للمدرب الراحل، في حين التزم سبعة لاعبين فقط الصمت دون أي تفاعل علني.

    اللاعبون السبعة الذين لم يُظهروا أي رد فعل عبر حساباتهم الرسمية هم: ترنت ألكساندر أرنولد، إيدير ميليتاو، فيرلان ميندي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، فرانكو ماتانتونو، إضافة إلى براهيم دياز، الذي يوجد حاليًا في المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

    • إعلان
  • Kylian Mbappe Real Madrid Super Cup 2026Getty

    رد فعل لاعبي ريال مدريد على رحيل ألونسو.. مبابي يكسر الصمت

    في المقابل، كان من أوائل من كسروا الصمت النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي وجّه رسالة مقتضبة لكنها حملت قدرًا كبيرًا من التقدير. وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "كانت فترة قصيرة لكنها ممتعة، كان شرفًا لي أن ألعب تحت قيادتك وأن أتعلم منك. شكرًا لمنحي الثقة منذ اليوم الأول. سأذكرك كمدرب صاحب أفكار واضحة ومعرفة كروية كبيرة. أتمنى لك كل التوفيق في محطتك المقبلة".

  • رسائل الدعم تتوالى

    وتوالت بعدها رسائل لاعبي ريال مدريد، حيث عبّر كل من رودريجو، تيو كورتوا، أندري لونين، داني كارباخال، إدواردو كامافينجا، جونزالو مارتينيز، دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ديان هاوسن، فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، أردا جولر، وداني سيبايوس عن امتنانهم للمدرب الإسباني، في مشهد عكس حالة التقدير الجماعي داخل غرفة الملابس.

    وكان أوريليان تشواميني من بين اللاعبين الذين وجّهوا رسالة واضحة، إذ قال: "شكرًا على كل شيء. كان من دواعي سروري أن أتعلم من أحد أفضل من مروا على كرة القدم. أتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة"، مرفقًا رسالته بصورة تجمعه بالمدرب.

    أما أكثر الرسائل عاطفية فجاءت من النجم التركي أردا جولر، الذي عبّر عن امتنانه العميق للدور الذي لعبه تشابي ألونسو في مسيرته. وقال جولر: "سيد تشابي ألونسو، شكرًا لإيمانك بي وثقتك منذ اليوم الأول. كل حديث، وكل تفصيلة، وكل مطلب ساعدني على تطوير مستواي والوصول إلى مرحلة أفضل. أنا ممتن جدًا لكل ما قدمته لي، وثقتك جعلتني لاعبًا أفضل. أتمنى لك ولفريقك كل النجاح مستقبلًا، وتأثيرك سيبقى معي دائمًا".

    بدوره، وجّه البرازيلي رودريجو جويس رسالة مؤثرة، خاصة في ظل الظروف التي عاشها خلال الصيف الماضي، حين كان قريبًا من مغادرة النادي قبل أن يحظى بثقة المدرب. وقال رودريجو: "شكرًا لك على كل يوم قضيناه معًا، وعلى الثقة، والتعلم، واللحظات التي عشناها. أتمنى لك نجاحًا كبيرًا في طريقك القادم، وأن تستمر مسيرتك في التطور. كل التوفيق دائمًا يا تشابي".

    قائد الفريق داني كارباخال اختار الاختصار، لكنه لم يُخفِ مشاعره، مكتفيًا بعبارة: "شكرًا على كل شيء، أيها المدرب"، مرفقة برمز قلب، في إشارة واضحة إلى العلاقة القوية التي جمعت الطرفين.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    أكثر من مجرد تغيير فني

    رحيل تشابي ألونسو لا يمثل مجرد تغيير فني في ريال مدريد، بل يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حالة التفاعل الكبيرة من اللاعبين، والتي عكست التأثير الواضح للمدرب الإسباني داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو الإنساني. وبينما يلتزم بعض اللاعبين الصمت، تبقى رسائل الوداع شهادة قوية على بصمة مدرب لم تطل فترته.

كأس ملك إسبانيا
ألباسيتي crest
ألباسيتي
ألباسيتي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0