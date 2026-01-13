سبعة صامتون ومبابي أول من كسر الصمت.. رد فعل لاعبي ريال مدريد على رحيل تشابي ألونسو!

وتوالت بعدها رسائل لاعبي ريال مدريد، حيث عبّر كل من رودريجو، تيو كورتوا، أندري لونين، داني كارباخال، إدواردو كامافينجا، جونزالو مارتينيز، دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ديان هاوسن، فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، أردا جولر، وداني سيبايوس عن امتنانهم للمدرب الإسباني، في مشهد عكس حالة التقدير الجماعي داخل غرفة الملابس.

وكان أوريليان تشواميني من بين اللاعبين الذين وجّهوا رسالة واضحة، إذ قال: "شكرًا على كل شيء. كان من دواعي سروري أن أتعلم من أحد أفضل من مروا على كرة القدم. أتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة"، مرفقًا رسالته بصورة تجمعه بالمدرب.

أما أكثر الرسائل عاطفية فجاءت من النجم التركي أردا جولر، الذي عبّر عن امتنانه العميق للدور الذي لعبه تشابي ألونسو في مسيرته. وقال جولر: "سيد تشابي ألونسو، شكرًا لإيمانك بي وثقتك منذ اليوم الأول. كل حديث، وكل تفصيلة، وكل مطلب ساعدني على تطوير مستواي والوصول إلى مرحلة أفضل. أنا ممتن جدًا لكل ما قدمته لي، وثقتك جعلتني لاعبًا أفضل. أتمنى لك ولفريقك كل النجاح مستقبلًا، وتأثيرك سيبقى معي دائمًا".

بدوره، وجّه البرازيلي رودريجو جويس رسالة مؤثرة، خاصة في ظل الظروف التي عاشها خلال الصيف الماضي، حين كان قريبًا من مغادرة النادي قبل أن يحظى بثقة المدرب. وقال رودريجو: "شكرًا لك على كل يوم قضيناه معًا، وعلى الثقة، والتعلم، واللحظات التي عشناها. أتمنى لك نجاحًا كبيرًا في طريقك القادم، وأن تستمر مسيرتك في التطور. كل التوفيق دائمًا يا تشابي".

قائد الفريق داني كارباخال اختار الاختصار، لكنه لم يُخفِ مشاعره، مكتفيًا بعبارة: "شكرًا على كل شيء، أيها المدرب"، مرفقة برمز قلب، في إشارة واضحة إلى العلاقة القوية التي جمعت الطرفين.