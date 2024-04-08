سبعة أسابيع لإنقاذ الموقف .. ملحمة مانشستر ليست كافية لإنقاذ بوتشيتينو في تشيلسي!

هل ينجح بوتشيتينو فى إنقاذ موسم تشيلسي؟

قد يكون فوز فريق تشيلسي على مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-3 مؤخرًا "نقطة تحول" فى موسم البلوز المتدهور.

وتسبب هدف كول بالمر، في الدقيقة 101 ضد مانشستر يونايتد فى انفجار ملعب ستامفورد بريدج، ورغم إهدار تشيلسي تقدمه بهدفين فى بداية المباراة وتأخرهم بعد ذلك بنتيجة 3-2 ولكنهم عادوا فى اللحظات الأخيرة وحققوا الفوز الغالى بنتيجة 4-3.

ويجب على كتيبة تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتينى بوتشيتينو، استغلال الطاقة والثقة الحالية للمضي قدماً في ما تبقى من الموسم.