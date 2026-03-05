AFP
سبب كدمة عين كاسيميرو يكشف النقاب عن صدمة مشجعي مانشستر يونايتد بقيامه باللعب وهو مصاب في وجهه ضد نيوكاسل
تصادم القصر هو السبب في "كدمات العين"
تم الآن تحديد سبب الكدمة السوداء في عين اللاعب المخضرم. وفقًا لصحيفة The Sun، تعرض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لضربة قوية خلال اصطدام في نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس يوم الأحد الماضي. أظهرت الصور التي التقطت عند صافرة النهاية في تلك المباراة مرحلة مبكرة من التورم تحت عينه، والتي تطورت إلى كدمة كاملة بحلول الوقت الذي سافر فيه الفريق إلى تاينسايد.
لاعب خط الوسط يظهر قوة صلبة رغم إصابته في الوجه
على الرغم من الإصابة، أثبت كاسيميرو قيمته كلاعب قوي في فريق مايكل كاريك. سجل البرازيلي هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد برأسه كرة ثابتة أخرى من برونو فرنانديز، محرزًا هدفه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وقد سلط هذا الهدف الضوء على العلاقة المثمرة بين لاعب الوسط وقائد الفريق فرنانديز. فقد جاءت أربعة من أهداف كاسيميرو هذا الموسم من تمريرات فرنانديز من الكرات الثابتة. ومع ذلك، لم تكن بطولاته كافية لمنع الهزيمة المحبطة 2-1 أمام نيوكاسل الذي لعب بعشرة لاعبين.
نهاية مريرة لسلسلة انتصارات كاريك
تحولت ليلة مانشستر يونايتد إلى ليلة سيئة على الرغم من مواجهته لفريق نيوكاسل الذي كان يعاني من نقص في اللاعبين بعد طرد جاكوب رامزي بالبطاقة الحمراء. في حين أن رأسية كاسيميرو ألغت هدف أنتوني جوردون الافتتاحي، إلا أن هدفاً مذهلاً في الدقائق الأخيرة من ويليام أوسولا أنهى سلسلة سبع مباريات دون هزيمة لكارريك كمدرب رئيسي.
رحيل اللاعب البرازيلي المخضرم يقترب
قرر النادي عدم تفعيل تمديد عقد كاسيميرو لمدة عام واحد، مما يعني أنه سيتم الاستغناء عنه عند انتهاء عقده في يونيو. بعد انضمامه من ريال مدريد في عام 2022 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ساعد البرازيلي مانشستر يونايتد على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، حيث خاض 153 مباراة في جميع المسابقات.
تتزايد التكهنات الآن بشأن وجهته المقبلة، حيث تبرز إيطاليا كوجهة محتملة لللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الذي يرغب في البقاء في أوروبا.
