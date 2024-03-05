سباق خطف المقعد الإضافى لدورى أبطال أوروبا .. الدورى الإنجليزى فى خطر وإيطاليا بالمقدمة!

من يحسم المقاعد الإضافية فى دورى الأبطال؟

سيحصل دوريين أوروبيين على مكان إضافي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم وستتحدد نتائج هذا الموسم الفائزين.

ومن المقرر أن يتم توسيع بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما يعني المزيد من الفرق والمزيد من المباريات وسيكون هناك أربعة أندية إضافية في مرحلة المجموعات، حيث سيرتفع عدد المشاركين من 32 فريقًا إلى 36.

وسيتم منح أحد الأماكن الإضافية للفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي ويحتل المركز الخامس في تصنيفات الدوري الأوروبي والتي تعتمد على نتائج الفرق على مدى خمسة مواسم حتى نهاية موسم 2022-2023، والمقعد الثانى للبطل المحلى مع زيادة عدد الفرق المتأهلة من أربعة إلى خمسة.

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وسيتم منح المقعدين الثالث والرابع وفقًا "لنقاط الأداء الأوروبي" ومجموع أفضل النتائج من مسابقات الأندية الأوروبية للموسم السابق.

ومع استمرار الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات حتى الآن فما هي الدوريات التي في طريقها حاليًا للحصول على أماكن إضافية؟، يرصد موقع "جول" ترتيب الدوريات على النحو التالى:-