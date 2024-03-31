سباق الأفضل فى كوبا أمريكا 2024 .. الأرجنتين بقيادة ميسي أم شباب البرازيل!

من يفوز بلقب كوبا أمريكا 2024؟

ستقام بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف، بين فرق أمريكا الشمالية والجنوبية ولكن من المنتخبات التي تتمتع بحالة جيدة قبل انطلاق البطولة؟.

وستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات بطولة كوبا أمريكا وستكون البطولة مليئة بالنجوم وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي سيقود منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبهم الغالى.

وأمام منتخب الأرجنتين تحديات صعبة للتغلب عليها والتتويج مجددًا بلقب كوبا أمريكا، ومن أبرز التحديات التي ستواجهم هو منتخب البرازيل ومنتخبات أوروجواي وكولومبيا التى صعدت بقوة مؤخرًا، بالإضافة إلى منتخب أمريكا والمكسيك، وكل شيء يبشر بأن هذه النسخة من البطولة ستكون مثيرة وجاذبة للانتباه.

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ويصنف موقع "جول" فى التقرير التالى ترتيب المنتخبات قبل انطلاق البطولة هذا الصيف على النحو التالى:-