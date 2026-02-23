"سأتحدث معه" - إندريك يتعرض لانتقادات من باولو فونسيكا في ليون بعد خسارة ريال مدريد أمام ستراسبورغ

الضجة التي أحاطت بإندريك منذ انتقاله المثير للانتباه من العاصمة الإسبانية إلى ملعب جروباما كانت مبررة تمامًا خلال أسابيعه الأولى في فرنسا. فقد استمتع ببداية رائعة في بيئته الجديدة، حيث سجل خمسة أهداف رائعة، بما في ذلك ثلاثية مذهلة، وتمريرة حاسمة في أول أربع مباريات له في جميع المسابقات. ومع ذلك، بدا النجم الصاعد منفصلاً تمامًا عن إيقاع مباراة مساء الأحد. لعب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الجناح الأيمن، وواجه صعوبة كبيرة في فرض نفسه على الفريق المضيف الذي لعب بكثافة عالية، ليخسر في النهاية بنتيجة 3-1 في ملعب ستاد دو لا ميناو.

بعد عودته إلى التشكيلة لأول مرة منذ حصوله على بطاقة حمراء مكلفة ضد نانت قبل عدة أسابيع، كان من المتوقع أن يقدم إندريك اللمسة النهائية التي يحتاجها الفريق بشدة. بدلاً من ذلك، وجد نفسه معزولاً على الجناح، غير قادر على اختراق دفاعات فريق غاري أونيل المنضبطة. بدا أن الكثافة الشديدة التي أظهرها الفريق المضيف قد طغت على الضيوف، وفشل المهاجم الشاب في تكرار السحر الذي أقنع ريال مدريد في البداية بتأمين مستقبله على المدى الطويل.