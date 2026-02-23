AFP
ترجمه
"سأتحدث معه" - إندريك يتعرض لانتقادات من باولو فونسيكا في ليون بعد خسارة ريال مدريد أمام ستراسبورغ
بداية قوية تلاها أمسية صعبة
الضجة التي أحاطت بإندريك منذ انتقاله المثير للانتباه من العاصمة الإسبانية إلى ملعب جروباما كانت مبررة تمامًا خلال أسابيعه الأولى في فرنسا. فقد استمتع ببداية رائعة في بيئته الجديدة، حيث سجل خمسة أهداف رائعة، بما في ذلك ثلاثية مذهلة، وتمريرة حاسمة في أول أربع مباريات له في جميع المسابقات. ومع ذلك، بدا النجم الصاعد منفصلاً تمامًا عن إيقاع مباراة مساء الأحد. لعب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الجناح الأيمن، وواجه صعوبة كبيرة في فرض نفسه على الفريق المضيف الذي لعب بكثافة عالية، ليخسر في النهاية بنتيجة 3-1 في ملعب ستاد دو لا ميناو.
بعد عودته إلى التشكيلة لأول مرة منذ حصوله على بطاقة حمراء مكلفة ضد نانت قبل عدة أسابيع، كان من المتوقع أن يقدم إندريك اللمسة النهائية التي يحتاجها الفريق بشدة. بدلاً من ذلك، وجد نفسه معزولاً على الجناح، غير قادر على اختراق دفاعات فريق غاري أونيل المنضبطة. بدا أن الكثافة الشديدة التي أظهرها الفريق المضيف قد طغت على الضيوف، وفشل المهاجم الشاب في تكرار السحر الذي أقنع ريال مدريد في البداية بتأمين مستقبله على المدى الطويل.
- AFP
فونسيكا يطالب إندريك بالمزيد
عندما سُئل بشكل محدد عن أداء اللاعب البرازيلي الدولي، كان فونسيكا صريحًا بشأن خططه لإجراء تقييم. وقال مدرب ليون لـ Ligue 1+: "لا أريد أن أخص أحدًا بالذكر، فجميع اللاعبين لم يقدموا مباراة جيدة. سأتحدث معه، أحتاج أن أرى ما الذي كان بإمكانه تحسينه في لعبه، لكنني أفعل ذلك بعد كل مباراة. اليوم، كان أداء جميع اللاعبين على نفس المستوى - مستوى مختلف عما أظهرناه من قبل".
تراجع عن المستويات التاريخية
قبل المباراة في الألزاس، كانت المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للزوار. كان الفوز سيجعل فريق ليون يعادل الإنجازات الأسطورية لموسم 2006-07. خلال عهد جيرارد هولييه الأسطوري، كان ليون هو القوة الضاربة بلا منازع على الصعيد المحلي، حيث سجل رقماً قياسياً مذهلاً بلغ 14 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات بين أغسطس ونوفمبر 2006.
بدلاً من صنع التاريخ، تعرض رجال فونسيكا للهزيمة منذ صافرة البداية. اعترف المدرب البرتغالي بالفشل التكتيكي الكبير الذي عانى منه فريقه، وأقر بأن فريقه اضطر إلى إجراء تغييرات هيكلية عاجلة لمجرد الحفاظ على تنافسية المباراة. وأضاف فونسيكا: "أجرينا تعديلات في الدفاع، لأن الدقائق الأولى كانت صعبة. كانوا يجدون ثغرات في خط دفاعنا وفي خط الوسط. بعد ذلك، تمكنا من استعادة التوازن بشكل أفضل، لكن كان من الصعب اللعب ونحن متأخرون بهدفين. كان رد فعلنا جيدًا في الشوط الثاني. أتيحت لنا فرصة التعادل، لكنهم حصلوا على ركلة جزاء وانتهت المباراة".
- (C)Getty Images
ماذا ينتظر إندريك في المستقبل؟
مع اقتراب جدول مباريات مرهق، يقع الضغط بشكل مباشر على اللاعب المعار ليثبت قدرته على استيعاب التعليمات التكتيكية والعودة إلى تسجيل الأهداف. يواجه ليون رحلة حاسمة في الدوري الفرنسي إلى ملعب ستاد فيلودروم المهيب لمواجهة غريمه اللدود مرسيليا يوم الأحد المقبل، تليها مباراة صعبة في ربع نهائي كأس فرنسا على أرضه ضد فريق لينس المتألق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد أربعة أيام. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان الجهاز الفني سيقرر نقله إلى مركزه الطبيعي في الوسط في هذه المباريات المهمة أم سيستمر في تجربة اللعب على الأطراف. في الوقت الحالي، عليه أن يستعد لمحادثة صعبة وواقعية، حيث يسعى لإثبات أن هذه الرحلة الفرنسية يمكن أن تكون مرة أخرى نجاحًا باهرًا.
