سان جيرمان وكليرمونت| مبابي صاحب مفتاح باريس .. الأكثر تأثيرًا في العاصمة!

ماذا قدم كيليان مبابي أمام كليرمونت؟

حقق باريس سان جيرمان، نقطة ثمينة أمام كليرمونت، بعد التعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وبتلك النتيجة، واصل الفريق الباريسي، ابتعاده بصدارة الترتيب بعدما وصل للنقطة 63 في المركز الأول، وبفارق 13 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، ليقترب باريس، خطوة جديدة من معانقة لقب الدوري.

وشهد اللقاء مشاركة كيليان مبابي، كبديل وكان له الدور الأكبر في عدم خسارة فريقه، بعدما صنع الهدف الذي سجله جونزالو راموس في الوقت القاتل من اللقاء.