مع اقتراب انتهاء النصف الأول من الحملة، يقوم GOAL بمراجعة الوافدين الجدد الذين حققوا أكبر تأثير.

تم إنفاق ما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) على لاعبين جدد عبر الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال صيف 2024، وهو رقم أقل قليلاً من نافذة عام 2023 القياسية، ولكنه لا يزال ثاني أعلى إنفاق في تاريخ المنافسة.

جاءت أكبر صفقة في النافذة في توتنهام، الذين جلبوا دومينيك سولانكي من بورنموث مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، بينما وقع تشيلسي مع جناح ولفرهامبتون بيدرو نيتو مقابل 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار)، وانضم أمادو أونانا إلى أستون فيلا من إيفرتون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) ومانشستر يونايتد أنفق نفس المبلغ على لاعب وسط باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي.

كل هؤلاء اللاعبين أبدوا إعجابهم بأنديتهم الجديدة بدرجات متفاوتة، لكن لم يتمكن أي منهم من إشعال الحماس. كان هناك أيضًا الكثير من الانتقالات التي يمكن اعتبارها بالفعل فشلًا تامًا، مثل عودة جواو فيليكس بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) إلى تشيلسي من أتلتيكو مدريد، واستحواذ وست هام بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) على مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج، وانتقال فيديريكو كييزا الغريب بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) إلى ليفربول من يوفنتوس.

اللاعبون الذين برزوا بشكل أكبر لم يكونوا جميعهم من بين الأغلى ثمناً. في الواقع، يمكن وصف عدة لاعبين الآن بأنهم صفقات رخيصة، بعد تقديمهم لأداءات تجاوزت قيمتهم السوقية بكثير، وهو ما يفسر إلى حد ما سبب مدى تقارب الجدول في منتصف الموسم.

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