أحمد رفعت

عودة لسانتياجو برنابيو .. تصرف زين الدين زيدان بمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي يثير الجدل حول خلافة تشابي ألونسو!

هذا ما فعله زيدان وأثار به الجدل بشأن إمكانية خلافة ألونسو

أثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الجدل، بشأن إمكانية خلافة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في تدريب الميرنجي حال إقالته خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن موقف ألونسو أصبح غير جيد أمام إدارة ريال مدريد، بعد النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا.

  • Zinedine Zidane 2023getty

    الغموض يُسيطر على مستقبل ألونسو

    وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية، فإن تشابي ألونسو يعيش خلال الوقت الحالي فترة صعبة للغاية، بعد أن تحول سانتياجو برنابيو إلى مسرح سقوطه خلال آخر مباراتين.

    ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو خسر في الدوري الإسباني بهدفين دون رد سجلهما سويدبرج، وهو الأمر الذي جمد رصيد الميرنجي، ومنح الفرصة لبرشلونة لتوسيع الفارق في صدارة الترتيب.

    ومساء الأربعاء خسر ريال مدريد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

    هذه الهزيمة ستزيد من التكهناك حول مستقبل ألونسو مع الفريق الملكي، إما باستمراره أو رحيله واستقدام مدرب آخر خلال ما تبقى من الموسم.

  • Zinedine Zidane 2024getty

    تصرف زيدان يُثير الجدل

    كشف الصحفي سيرجيو كويرانتي، العامل في شبكة DAZN، عن موقف لافت أثار اهتمام الجماهير والمتابعين خلال مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

    وأوضح كويرانتي أن الفرنسي زين الدين زيدان، نجم ريال مدريد السابق والأسطورة التي ارتبطت بعلاقات قوية مع النادي الملكي، حضر اللقاء رفقة زوجته في مقصورته الخاصة داخل البرنابيو، حيث تابع مجريات المباراة عن كثب.

    ويُعد حضور زيدان لهذا اللقاء بمثابة إشارة قوية، إذ يزيد من التساؤلات حول مستقبل تشابي ألونسو على مقاعد بدلاء ريال مدريد، واحتمالية تولي زيدان أو دخوله ضمن الحسابات كخلف محتمل للألماني الشاب، خاصة في ظل تردد اسمه بين المرشحين لتدريب الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

    وتأتي هذه التلميحات في وقت يشهد فيه ريال مدريد مرحلة مهمة من الاستقرار الفني، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لأي تغييرات على صعيد القيادة الفنية، ما يجعل كل ظهور لزيدان في البرنابيو محط أنظار الجميع، سواء كضيف شرف أو كمرشح محتمل للعودة إلى النادي في منصب تدريبي مستقبلي.

  • المرشحون لتدريب ريال مدريد

    بعد الصدمة التي أحدثتها الهزيمة أمام سيلتا فيجو، أصبح مستقبل تشابي ألونسو على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد موضع شك كبير، ليبدأ الحديث داخل أروقة سانتياجو برنابيو عن أسماء محتملة لتولي قيادة الفريق الملكي في حال حدوث أي تغيير.

    ويتصدر المشهد اسم زين الدين زيدان، الأسطورة التاريخية للنادي و"رجل الطوارئ" الذي يمكن أن يعيد الاستقرار سريعًا، إلا أن طموحه لتولي تدريب منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 قد يشكّل عقبة أمام عودته الثالثة إلى البرنابيو.

    على الجانب الآخر، يظل يورجن كلوب الحلم القديم لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والجماهير، لكن ارتباطه الحالي مع إدارة ريد بول وقيادته لفريقه الحالي يجعل من الصعب تحقيق هذا السيناريو في الوقت الراهن.

    داخليًا، يظهر اسم ألفارو أربيلوا، مدرب فريق الكاستيا، كخيار يمكن الاعتماد عليه، لثقته الكبيرة لدى الإدارة، إلا أن علاقته القوية مع ألونسو قد تجعل قبول المهمة معقدًا. في المقابل، يظل سانتياجو سولاري، المدير الرياضي الحالي للفريق، خيارًا مؤقتًا سبق تجربته في حالات مشابهة، لتوفير حل سريع يخفف الضغوط على النادي.

    أما الأسطورة راؤول جونزاليس، فهو متاح بلا فريق، لكن يبدو أنه الحلقة الأضعف بين المرشحين، لغياب الدعم الفعلي له من صناع القرار داخل النادي، ما يقلل فرصه في العودة لتدريب الفريق الأول في الوقت الحالي.

  • ما القادم لريال مدريد؟

    وبعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لهدف، سيخرج ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء يوم الأحد القادم بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

    وبعدها سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء المقبل.

    وبعدها سيلعب الميرنجي أمام إشبيلية ثم ريال بيتيس، قبل خوض مباريات كأس السوبر الإسباني بمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم 8 يناير المقبل.

