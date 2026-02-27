نيمار يرد على أنشيلوتي وينتقم ممن هدد بكسر ساقه مجددًا .. سجل ثنائية ونفذ وعيده وبعث رسالة لفينيسيوس!

ليلة من ليالي سانتوس القديمة وليست النسخة الحالية المهتزة، مستوى يشبه ما قدمه خلال حقبته الذهبية في برشلونة، هذا ما فعله النجم البرازيلي نيمار في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة أمام فاسكو دي جاما.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، انتهت بفوز سانتوس 2/1، في لقاء كان نيمار بطله الأول دون أي جدال.

ليس فقط لأنه سجل ثنائية سانتوس، وأحرز واحدًا من أجمل أهداف الموسم من فوق الحارس، ولكن بسبب كل ما حدث في المباراة والملابسات المحيطة بها.

الصورة التي ظهر بها نيمار حملت الطابع الانتقامي لعدة أسباب، وكأنه يرد على جميع من انتقدوه وعلى مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي..