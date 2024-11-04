"سامي الجابر لا يكذب والهلال لا ينسى ثأره يا موسيماني!" .. ولادة نيفيش السعودي في ليلة رائعة ضد الاستقلال عكرها نيمار

انتصار "معتاد" من نادي الهلال..

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "التحليق عاليًا" في سماء كرة القدم المحلية والقارية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

جيسوس قاد الهلال لفوزٍ جديد؛ وهذه المرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاستقلال الإيراني (3-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

المهاجم الصربي المتألق أليكساندر ميتروفيتش، تكفل بتسجيل "ثلاثية الهلال" كاملة، في شباك الفريق الإيراني؛ وذلك في الدقائق 16 و33 و74 على التوالي.

وبهذه النتيجة.. رفع الزعيم الهلالي رصيده إلى النقطة 12؛ ليستعيد صدارته لجدول ترتيب منطقة الغرب بمرحلة الدوري، وبفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

وبخلاف النتيجة الكبيرة.. قدّم الهلال "ليلة رائعة" لجماهيره، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض؛ من حيث المتعة الكروية والصلابة الدفاعية ضد الاستقلال.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على الاستقلال، مساء اليوم الإثنين، في بطولة النخبة الآسيوية..