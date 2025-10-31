Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"كنت أنتظر نزول لاعب الهلال المرحوم ضد الشباب"! .. سامي الجابر يسخر من سيموني إنزاجي

هجوم مفاجئ من سامي الجابر على سيموني إنزاجي رغم فوز الهلال المهم ضد الشباب..

يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم الانتصار تلو الآخر، في الوقت الحالي؛ وذلك بعد بداية "مهزوزة" في موسم 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

ورغم ذلك.. لا يزال الكثير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، بالإضافة إلى بعض نجوم الهلال السابقين؛ لا يعجبهم مستوى الفريق الأزرق، ويشنون الهجوم على إنزاجي وجهازه الفني.

على رأس هؤلاء؛ أسطورة الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم سامي الجابر، الذي انتقد مستوى الزعيم في ديربي الرياض ضد الشباب.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال حقق الفوز على الشباب في مباراة سيطر عليها كليًا

    فريق الهلال الأول لكرة القدم حقق الانتصار (1-0) على نادي الشباب، في المباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هدف الهلال الوحيد في شباك الليث الشبابي؛ جاء عن طريق المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

    وبهذه النتيجة.. وصل نادي الهلال إلى نقطته الـ17 في "المركز الثاني" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ بينما تجمد الشباب عند النقطة السادسة، في "المركز الثالث عشر".

    وتحكم الهلال في مجريات الديربي ضد الشباب بالكامل؛ حيث كان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف، وسط استسلام تام من الخصم.

    لكن.. الزعيم الهلالي اضطر للدفاع في الدقائق الـ12 الأخيرة، من عمر ديربي الرياض ضد نادي الشباب؛ وذلك بعد طرد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

    • إعلان

  •  سخرية سامي الجابر من تغييرات سيموني إنزاجي ضد الشباب

    وفي هذا السياق.. وصف الأسطورة سامي الجابر ما شهده فريق الهلال الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض ضد نادي الشباب؛ بـ"الفوضى الفنية" غير المعهودة عن هذا النادي.

    الجابر أشار في تصريحات مع برنامج "نادينا"، إلى أن جميع تغييرات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، خلال ديربي الرياض ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ كانت دفاعية.

    وأضاف الأسطورة الهلالية ساخرًا: "من كثر التغييرات الدفاعية؛ كنتُ أنتظر نزول اللاعب المرحوم عبدالله شريدة (مدافع)، إلى أرضية ملعب (المملكة أرينا) - الذي احتضن الديربي -".

    شريدة الذي توفي في أكتوبر 2019؛ بدأ مسيرته في نادي القادسية، قبل الانتقال إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم ليمثّله من 1995 إلى 2005.

    ورغم سخريته من تغييرات إنزاجي؛ أعطى الجابر العذر إلى المدير الفني الإيطالي بعض الشيء، بسبب ما اعتبره سوء "دكة بدلاء" نادي الهلال.

    وتابع سامي الجابر: "لكن على الرغم من سوء (الدكة)، كنت انتظر سحب ناصر الدوسري أو محمد كنو، ثنائي خط الوسط، والدفع بالمهاجم عبدالله الحمدان؛ خاصة أن الشباب لم يكن له أي أنيابٍ هجومية".

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    سامي الجابر يفتح النار على خاليدو كوليبالي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، فتح النار على السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الزعيم.

    واعتبر الجابر أن كوليبالي قام بتصرف "غير احترافي"، في اللقطة التي تعرض فيها للطرد، خلال ديربي الرياض ضد نادي الشباب، مساء يوم الجمعة.

    وأعرب الجابر عن دهشته من قيام لاعب بحجم كوليبالي، بمثل هذه التصرفات "غير الاحترافية"؛ والتي من الممكن أن تورط فريقه، وتهدر منه نقاطًا مهمة.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 17.

    * فوز: 12.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 36.

    * أهداف مستقبلة: 16.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب