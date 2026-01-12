سالم الدوسري يثير الجدل بديربي النصر .. ترك مهمته كقائد في أصعب وقت وأحرج إنزاجي برفض الخروج من الملعب!

الديربي اشتعل في الدقيقة 55، تحديدًا بعدما أخطأ المدافع الفرنسي محمد سيماكان وقام بعرقلة جناح الهلال مالكوم دي أوليفيرا، ليتحصل الهلال على ضربة جزاء، نجح منها سالم الدوسري في إدراك التعادل.

لكن الجدل الأكبر نشب بعد إحراز التورنيدو للجزائية، حيث قام نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، بالاعتداء على لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش دون كرة، بينما كان يحاول الأخير التقاط الكرة من الشباك، للعودة سريعًا للعب.

تلك اللقطة اعترض عليها عدد من لاعبي الهلال، محاولين الضغط على حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، للعودة لتقنية الفيديو وإشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه حارس النصر.

في هذه الأثناء، كان سالم الدوسري متجهًا لمقاعد بدلاء الهلال، لشرب الماء، تاركًا مهمته كقائد للفريق مخولًا بالتحدث مع الحكام، وهو العيب المأخوذ عليه من قبل جماهير الزعيم في الكثير من المباريات.

هنا اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، لحثه على العودة للملعب، للضغط على الحكم الفرنسي وطلب الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل، حيث استجاب له حكم الساحة.

كل ذلك أسفر في الأخير عن طرد نواف العقيدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بكارت أحمر مباشر.