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Gerard Pique Hilal Al Kholood RSL 2024-2025Getty
أحمد فرهود

"سالم الدوسري ملك الأسيست الجديد وحضور جيرارد بيكيه إشارة سماوية يا البليهي!" .. الخلود يدفع ثمن قسوة الاتحاد على الهلال

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الهلال يعود لـ"الضرب بقوة" مجددًا..

"احذروا الأسد الجريح".. نعم؛ هذه حقيقة أثبتها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مواجهته ضد الخلود، مساء اليوم الثلاثاء.

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الهلال دخل مباراة الخلود وهو "ينزف"، وذلك بعد العديد من النتائج المخيبة؛ آخرها السقوط ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (1-4).

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لكن وسط هذا النزيف، عاد الأسد الهلالي الجريح للفتك بخصومه؛ محققًا الانتصار (5-1) على الخلود، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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خماسية الهلال جاءت عن طريق؛ مالكوم دي أوليفيرا "هدفين" في الدقيقتين 3 و20، وسالم الدوسري "هدفين" في الدقيقتين 4 و55، وماركوس ليوناردو "هدف" في الدقيقة 28؛ بينما أحرز هدف الخلود الشرفي، اللاعب عبدالرحمن السفري في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة.. وصل الزعيم الهلالي إلى النقطة 51، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 25، في "المركز الحادي عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على الخلود، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي للمحترفين..

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