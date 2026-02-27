بعد مشاركته بديلًا أمام الشباب .. تصرف مثير للجدل من سالم الدوسري، والدعيع: قطعة قماش!

"القائد على دكة البدلاء"، ربما كان الحدث الأبرز في قمة الهلال والشباب، التي باحت بكل أسرارها، وانتهت بفوز ملحمي للزعيم بنتيجة (5-3)، فوق أرض ميدان اس اتش جي أرينا.
في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، جاءت الخماسية الهلالية عن طريق محمد كنو وعلي البليهي (بالخطأ في مرماه) وخاليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو، في الدقائق 19 و31 و45+2 و48 و52، بينما أحرز ثلاثية الشباب، جوش براونهيل وعبد الرزاق حمد الله وياسين عدلي، في الدقائق 13 و44 و75.
ورغم ذلك، إلا أن العنوان الأبرز، تمثل في تواجد سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، الأمر الذي تم وصفه بأنها رسالة "مبطنة"، من المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدم التساهل مع انخفاض المستوى.