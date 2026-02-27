بعد مشاركته بديلًا أمام الشباب .. تصرف مثير للجدل من سالم الدوسري، والدعيع: قطعة قماش!

ويعاني الهلال من افتقاده للعديد من العناصر بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، بين كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي وحمد اليامي وناصر الدوسري ويوسف أكتشيشيك وحسان تمبكتي ومحمد الربيعي.

هذا الأمر أعرب عنه إنزاجي، بقوله، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الشباب، إنه كان يمتلك 14 لاعبًا فقط، في اللقاء، بالإضافة إلى "5" لاعبين شباب على مقاعد البدلاء، الأمر الذي وصفه بأنه مرحلة طوارئ حقيقية.

في المقابل، أشاد إنزاجي بـ"الروح" التي لعب بها الهلال، مؤكدًا أنها قادرة على تعويض النقص، رغم أن الأمر ليس سهلًا، مع ترك 7 أو 8 لاعبين خارج المباراة.

وأضاف إنزاجي أن الفريق افتقر قليلًا للطاقة، كونه لم يجر الكثير من التبديلات، في ظل خوض الفريق لمباراته الثالثة خلال "9" أيام، مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة للتحكم بالكرة بشكل أفضل.

ونوّه الإيطالي بأن الهلال يواجه صعوبات في العمق، وهو الأمر الذي يعتمد عليه الشباب كثيرًا في اللعب، الأمر الذي دفعه للاستعانة بمساعدة سلطان مندش وتيو هيرنانديز، بالإضافة إلى متعب الحربي الذي قدم المساعدة، وخاليدو كوليبالي، القادر على كسر الخطوط، مبينًا أنه أراد تدعيم المناطق المركزية بلاعب إضافي.

وشدد إنزاجي على أنه كان ينبغي عليه تجربة حلول جديدة، خاصة وأن مركز الظهير الأيمن سيفتقد لحمد اليامي بعد إصابته، مضيفًا أنه استعان بسلطان مندش وقدم مساعدة كبيرة، وبعدما قدم كل ما لديه، قرر الاستعانة بعبد الكريم دارسي، مضيفًا "يمكن أيضًا أن يلعب سالم بهذا المركز، نحن بحاجة لجميع اللاعبين".