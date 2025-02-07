"طلب مفاجئ من سالم الدوسري للإدارة أثناء المفاوضات" .. كواليس تجديد عقد نجم الهلال

سالم الدوسري كتب التاريخ مع الهلال لأكثر من 13 سنة..

في السنوات الأخيرة.. نجح سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في أن يضع نفسه بين النجوم التاريخيين للسعودية بصفة عامة والزعيم خاصة.

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ليس هذا فقط.. بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين والجماهير، يصنفون سالم على أنه "الرقم 1" في تاريخ كرة القدم السعودية؛ بناء على ما حققه طوال مسيرته.

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وسواء كان هذا اللاعب "رقم 1" أو لا؛ فالحقيقة أنه حقق من الإنجازات والأرقام الجماعية والفردية، ما يجعله مخلدًا في تاريخ كرة القدم السعودية.

ولذلك.. كان من المهم على إدارة نادي الهلال، أن تحافظ على سالم الدوسري وتجدد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو من عام 2025.