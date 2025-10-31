أفسد الصدفة التي أحرج بها الأهلي والنصر .. سالم الدوسري وجه آخر لعملة حمد الله "الغائب عن الديربي"!

عاد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من إصابة الحوض، التي اعترف بأنه تحامل على آلامه بها مع المنتخب السعودي، وغيبته عن الملاعب لمدة أسبوعين، ليسجل عودته في مباراة بحجم الشباب.

الدوسري عاد من الإصابة، ليلعب 79 دقيقة في ديربي الشباب، الذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وحقق الهلال الانتصار الرابع على التوالي، ليصل إلى النقطة 17، ويحتل الوصافة، بفارق نقطة عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط، في المركز الثالث عشر.