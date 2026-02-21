ساكرامنتو ريبابليك يوقع مع لاعب خط الوسط المخضرم في الدوري الأمريكي لكرة القدم ميمو رودريغيز في صفقة انتقال حر

كان فريق ذا ريبابليك من بين المرشحين للفوز بدوري USL العام الماضي، لكنه لم يحقق ذلك. احتلاله المركز الثاني في الغرب وضعه في موقع جيد للفوز بلقبه العاشر في تاريخ النادي. لكنه خسر أمام أورانج كاونتي SC بركلات الترجيح في الجولة الأولى من التصفيات.

تقاعد القائد المخضرم رودريغو لوبيز في نهاية الموسم، بينما غادر 10 لاعبين آخرين. كما يسعون إلى سد الفراغ في الإدارة بعد أن تولى المدير العام تود دونيفانت منصبًا رفيعًا في نادي نيويورك سيتي FC في دوري MLS.