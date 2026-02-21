Goal.com
ساكرامنتو ريبابليك يوقع مع لاعب خط الوسط المخضرم في الدوري الأمريكي لكرة القدم ميمو رودريغيز في صفقة انتقال حر

أفادت مصادر لـ GOAL أن نادي سكرامنتو ريبابليك، الذي يلعب في دوري USL، قد تعاقد مع لاعب خط وسط هيوستن دينامو وسبورتنج كانساس سيتي السابق ميمو رودريغيز. وسيوقع لاعب خط الوسط التكساسي عقدًا لمدة عامين مع العملاق USL، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الغربي الموسم الماضي. ويواصل سكرامنتو نشاطه المكثف في فصل الشتاء، بعد التعاقد مع الكندي مارك أنتوني كاي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

  • نسب مثير للإعجاب

    يصل رودريغيز إلى ساكرامنتو بموجب صفقة غير عادية، حيث وقع عقدًا لمدة عامين في عاصمة كاليفورنيا. كما أنه يتمتع بسجل حافل. فقد لعب 136 مباراة مع فريق هيوستن دينامو، كما لعب لفترات قصيرة مع لوس أنجلوس غالاكسي وأوستن إف سي. وسجل 51 مباراة مع سبورتنغ كيه سي قبل أن يصبح لاعبًا حرًا في ديسمبر.

  • التواصل مع مواهب MLS الأخرى

    رودريغيز ليس اللاعب الوحيد السابق في الدوري الأمريكي لكرة القدم الذي سعى إليه فريق ريبابليك في فترة الانتقالات الشتوية. فقد أعلن الفريق صباح الجمعة عن التعاقد مع اللاعب الدولي الكندي مارك أنتوني كاي. كان كاي أحد نجوم الدوري في عام 2019، وفاز بكأس الداعمين مع فريق LAFC في العام نفسه. خاض لاعب الوسط 42 مباراة مع المنتخب الكندي، آخرها في عام 2023.

  الانتعاش من عام 2025 المخيب للآمال

    الانتعاش من عام 2025 المخيب للآمال

    كان فريق ذا ريبابليك من بين المرشحين للفوز بدوري USL العام الماضي، لكنه لم يحقق ذلك. احتلاله المركز الثاني في الغرب وضعه في موقع جيد للفوز بلقبه العاشر في تاريخ النادي. لكنه خسر أمام أورانج كاونتي SC بركلات الترجيح في الجولة الأولى من التصفيات.

    تقاعد القائد المخضرم رودريغو لوبيز في نهاية الموسم، بينما غادر 10 لاعبين آخرين. كما يسعون إلى سد الفراغ في الإدارة بعد أن تولى المدير العام تود دونيفانت منصبًا رفيعًا في نادي نيويورك سيتي FC في دوري MLS.

  يبدأ موسم طويل

    يبدأ موسم طويل

    ستبدأ سكرامنتو موسمها في دوري USL بمباراة على أرضها ضد FC Tulsa في 7 مارس. وقد بدأت أعمال بناء ملعب جديد يتسع لـ 15,000 متفرج، ومن المقرر افتتاحه في موسم 2027.

