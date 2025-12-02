"ساعدوا تشابي ألونسو".. رسالة واضحة من جماهير ريال مدريد لغرفة الملابس!

يدفع ريال مدريد ثمن "نوفمبر الأسود" غالياً، حيث دخل الفريق في نفق مظلم من النتائج المتذبذبة التي كلفته التنازل عن صدارة "الليجا" لصالح الغريم برشلونة.

وتكشف حصيلة المباريات الأخيرة عن عجز واضح في منظومة الفريق، إذ فشل "الميرينجي" في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث جولات محلية، مكتفياً بسلسلة من التعادلات المحبطة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهو ما أفقد الفريق 6 نقاط كاملة في سباق اللقب.

ولم يكن الحال أفضل أوروبياً، حيث سقط الفريق أمام ليفربول بهدف نظيف، ولم يحقق سوى فوز يتيم وشاق للغاية على أولمبياكوس (4-3) كشف عن هشاشة دفاعية مقلقة، ليجد ريال مدريد نفسه أمام أزمة ثقة حقيقية وأداء باهت وضع المدرب واللاعبين في مرمى الانتقادات.