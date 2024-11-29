"انتظروا جدل ساديو ماني واكتشاف الموسم يبدع أمام ضمك!" .. نسخة فينيسيوس جونيور "المغشوشة" تظهر في النصر

3 نقاط غالية للنصر في صراع الدوري..

"لا مجال لإهدار المزيد من النقاط".. بهذ الشعار؛ دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهته ضد ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبالفعل.. نجح الفريق النصراوي في تقديم مستوى جيد جدًا؛ ليحقق الفوز (2-0) على ضمك؛ بثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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وبنتيجة مباراة الليلة.. حافظ العالمي على مركزه "الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 25 نقطة بعد 12 جولة؛ وبفارق الأهداف عن القادسية "الرابع".

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ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند النقطة 14، في المركز "الحادي عشر" بجدول ترتيب دوري روشن؛ حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين، مقابل 6 هزائم - حتى الآن -.

وسيكون على النصر وجماهيره الآن؛ متابعة "قمتي" الغد، اللتين ستجمعا الهلال مع الشباب، والاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو ثنائي المقدمة.

ويحتل الهلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة من 11 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".

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وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نادي النصر على ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن مافسات دوري روشن السعودي للمحترفين..