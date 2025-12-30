Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"فعلها ساديو ماني مع النصر ولم يُطرد" .. نجم الأهلي يشتعل غضبًا بسبب واقعة روجر إيبانيز ضد الفيحاء واعتراف جريء من ماتياس يايسله

روجر إيبانيز تعرض لـ"الطرد" ضد الفيحاء؛ وسيغيب أمام النصر..

تباينت ردود الأفعال الرسمية في النادي الأهلي؛ على حالة "طرد" مدافع الفريق الأول روجر إيبانيز، خلال مواجهة الفيحاء.

إيبانيز تعرض للطرد في الدقيقة 85؛ وذلك في مباراة الفوز (2-0) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبالتالي.. تأكد غياب المدافع البرازيلي عن الأهلي، في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر؛ والمقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

  • ميريح ديميرال يشتعل غضبًا بعد طرد روجر إيبانيز

    وفي هذا السياق.. خرج التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتصريحاتٍ قوية عقب نهاية المواجهة ضد الفيحاء؛ وذلك بسبب طرد زميله البرازيلي روجر إيبانيز، وغيابه عن كلاسيكو السعودية الكبير أمام النصر.

    ديميرال اعتبر في تصريحات إعلامية، نقلها الصحفي الأهلاوي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن طرد إيبانيز في مباراة الفيحاء؛ لم يكن صحيحًا أبدًا.

    وأشار المدافع التركي إلى أن السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، قام بنفس اللعبة التي طُرِد فيها إيبانيز؛ ولكنه لم يتحصل على الكارت الأحمر، رغم ذلك.

    وقال ديميرال الغاضب؛ بالنص: "كيف تُحتسب طرد؟.. نفس الحالة تمامًا حدثت مع ماني في النصر، ولم يُشهر ضده بطاقة".

    • إعلان

  • اعتراف شجاع من ماتياس يايسله بعد طرد روجر إيبانيز

    ومن ناحيته.. تراجع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن رأيه المبدئي في حالة طرد مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز؛ وذلك خلال المواجهة ضد الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء.

    وبشجاعة.. صرح يايسله قائلًا: "في ملعب اللقاء، كنتُ أرى الطرد غير مستحق؛ ولكن بعد مشاهدتي للقطة، وجدتها صحيحة".

    وأعرب المدير الفني الألماني عن حزنه؛ بسبب فقدان إيبانيز في كلاسيكو السعودية الكبير ضد النصر، والمقرر يوم الجمعة القادم.

    وشدد يايسله على أن الفريق الأهلاوي، يفتقد الكثير من اللاعبين أساسًا؛ خاصة الثلاثي "الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسييه والسنغالي إدوارد ميندي"، الذين يشاركون مع منتخباتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

  • Roger Ibanez Al AhliGetty Images

    أرقام روجر إيبانيز مع النادي الأهلي

    روجر إيبانيز البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

    صفقة إيبانيز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ28.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الأهلي.. لعب إيبانيز 98 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 13 هدفًا، وصانعًا 6 آخرين.

    وتوّج المدافع البرازيلي مع الفريق الأهلاوي، بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ إلى جانب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 6 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 11 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 23.

    - فوز: 15.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 56.

    - أهداف مستقبلة: 26.

0