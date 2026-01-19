في خضم احتفاله بتتويج منتخب السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، تعرض أسد التيرانجا ساديو ماني، لموقف محرج أثناء لقائه مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، على إثر تدخل المسؤولة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
"مسؤولة كاف" تحرج ساديو ماني على الهواء .. والسنغالي يصرح: انسحابنا أمام المغرب ليس عدلًا وهذه كواليس التراجع
السنغال بطل كأس إفريقيا 2025
المنتخب المغربي؛ مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025، التقى بنظيره السنغالي أمس الأحد، حيث نهائي البطولة، في لقاء صاحبه زخمًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.
الوقت الأصلي للمباراة شهد إلغاء هدف مشكوك في صحته لصالح أسود التيرانجا، ليكون الشرارة الأولى للجدل الذي صاحب النهائي.
بعد إلغاء هدف السنغال، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، مشكوك في صحتها كذلك، ما دفع السنغاليين للاعتراض بقوة حتى وصل الأمر لحد الانسحاب من المباراة، قبل أن تستأنف بعد ذلك بشكل طبيعي بعدما طالب ساديو ماني زملاءه بالعودة للملعب من جديد.
لكن المفاجأة الأكبر كانت في طريقة تنفيذ براهيم دياز لضربة الجزاء بعد عودة السنغاليين للملعب، إذ سددها بطريقة "بانينكا" بغرابة شديدة، فكانت في متناول يد الحارس إدوارد ميندي وكأنه في حصة تدريبية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (0-0).
بينما كانت الصدمة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الإضافي الأول، وقتما نجح بابي جاي في إحراز هدف السنغال الوحيد بتسديد سكنت يسار الحارس ياسين بونو، منحت اللقب القاري لأسود التيرانجا.
ساديو ماني في موقف محرج
شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية كانت تغطي المباراة النهائية بين المغرب والسنغال من داخل أرض ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية "الرباط".
وعقب انتهاء المباراة، بادر الإعلامي محمد سعدون الكواري بإجراء لقاء مصور مع ساديو ماني؛ قائد منتخب السنغال، لكنه تفاجأ بتصرف المسؤولة الإعلامية لكاف.
مسؤولة الاتحاد الإفريقي اقتحمت لقاء الكواري مع ماني، وقامت بـ"سحب" الأخير من يده رافضة إجراء الحوار بغرابة شديدة، ودون سبب واضح.
ورغم محاولات الكواري لاستئذانها للسماح له ببضع دقائق مع القائد السنغالي إلا أنها قابلت طلبه برفض شديد، فما كان من ماني سوى الاعتذار والتأكيد للأول أنه سيعود له من جديد، قبل أن يغادر رفقة المسؤولة الإعلامية للكاف.
عودة ماني للكواري
ساديو ماني وفى بوعده بالفعل لمحمد سعدون الكواري، إذ عاد وأدلى ببعض التصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، كاشفًا كواليس قرار منتخب بلاده بالانسحاب من مواجهة المغرب اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ومن ثم التراجع واستئناف النهائي.
وقال ماني: "انتظرت طويلًا للتتويج بهذا اللقب مرة أخرى، لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي، لكنني ممتن جدًا والحمد لله على كل شيء. اليوم هو يوم عظيم بالنسبة لي، لدي أحاسيس مختلطة، لكنني سعيد جدًا، لأنني نجحت في كتابة قصتي في قارة إفريقيا بعدما مر عليها أسماء كبيرة جدًا".
كواليس الانسحاب ثم التراجع
تواصل حديث ساديو ماني مع الكواري، منتقلًا للقطة الانسحاب: "الأمر كان غريبًا، المدرب واللاعبين والكل قرروا الانسحاب من المباراة وعدم مواصلة اللعب، الفريق ككل قرر مغادرة الملعب، وقتها لم أفهم ولم أتفهم ما حدث".
وتابع: "أخذت نصائح بعض الأشخاص حولي وأكدوا لي أنه يجب عليّ مواصلة اللعب وإعادة زملائي للملعب، وهذا ما فعلته؛ ذهبت وقلت للمدرب بابي ثياو (لا، لا يمكننا أن نفعل ذلك، أنا لا يهمني ما يحدث، يجب أن نلعب)، وقد كان وكنا محظوظين بطبيعة الحال، لكن أظن أن الانسحاب من النهائي بهذه الطريقة أمر جنوني".
عن الواقعة نفسها، أضاف ماني في تصريحاته لـ"دازن": "أعتقد أن عودتنا لاستكمال المباراة هو أفضل شيء نفعله، لأنها مجرد كرة قدم. الحكام أحيانًا يرتكبون بعض الأخطاء، لكنهم يعرفون أيضًا ما لا نعرفه، نحن فقط في دائرة اللعبة، لذا سيحكم الناس علينا وفق ما نفعل.
"بعيدًا عن كونها ضربة جزاء أم لا، هذا ليس المهم، الأهم هو الجمهور الذي يتابعنا حول العالم، لذا ليس من العدل أن نوقف المباراة بهذه الطريقة، كان من المهم جدًا أن نلعب، حتى لو كنا سنخسر، لا يهم، لكن يجب أن تستمر كرة القدم".
إشادة بالدوري السعودي
بالعودة لحوار قائد السنغال مع "بي إن سبورتس"، فقد تم سؤاله عن خطوة الانتقال من بايرن ميونخ إلى النصر في صيف 2023، ما صاحبها من انتقادات واتهامه بالركض وراء الأموال، ورغم ذلك قدم في كأس إفريقيا أداءً أكثر من رائع.
في هذا الشأن، علق صاحب الـ33 عامًا: "كثيرون تحدثوا عن تلك الخطوة، لكن الدوري السعودي تنافسي للغاية، يجب أن يعرف الجميع ذلك، وأنا أعمل جاهدًا يوميًا لأقدم أداءً جيدًا".
وواصل: "ياسين بونو (المغربي حارس الهلال) أفضل حارس في البطولة؟، ممتاز، هذا دليل آخر على أن من يقلل من الدوري السعودي لا يعرف عما يتحدث نهائيًا، فهو أحد أفضل الدوريات في العالم".
وفي حوار ماني مع شبكة "دازن"، فاجأه المغربي نور الدين أمرابط؛ نجم النصر السابق، بسؤال: "الآن حان موعد الفوز ببطولة مع النصر!"، هنا تفاجأ السنغالي وبادر باحتضانه، قائلًا: "لقد عرفتك الآن"، إذ لم يكن منتبهًا في البداية لكونه أحد نجوم العالمي السابقين.
الاعتزال
في الختام، أكد ساديو ماني أنه قرر تعليق حذائه الدولي بنهاية كأس العالم 2026، الذي سيشارك به المنتخب السنغالي ضمن المجموعة التاسعة رفقة فرنسا، النرويج والفائز من مباراة الملحق الأوروبي.
حلم المغرب يتأجل .. والسنغال تحققه للمرة الثانية
دخل منتخب المغرب البطولة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، باحثًا عن تحقيق لقب لم يتوج به سوى مرة وحيدة عام 1976، لكنه فشل.
فيما حقق المنتخب السنغالي بالأمس لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2021.