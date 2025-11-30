سابقة تاريخية في الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد "أول متضرر" من "قانون ألفاريز"!

بدأت تفاصيل الواقعة المثيرة عندما تحصل المهاجم جان فيليب ماتيتا على ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس خلال الشوط الأول، وذلك بعد تعرضه لعرقلة من قبل مدافع مانشستر يونايتد ليني يورو.

تقدم المهاجم الفرنسي لتنفيذ الركلة، لكن تسديدته بدت متعثرة وغير متقنة؛ فقد انزلقت قدمه الارتكازية واصطدمت الكرة بها قبل أن تتهادى ببطء نحو الزاوية السفلية للمرمى وتدخل الشباك.

في تلك اللحظة، اعتقد الجميع في الملعب أن بالاس قد سجل هدفاً شرعياً. ومع ذلك، تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة اللقطة بدقة، وأكدت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن ماتيتا ارتكب "لمسة مزدوجة" للكرة قبل دخولها المرمى.

هذه اللمسة المزدوجة كانت تاريخياً تعني إلغاء الهدف فوراً واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، لكن مسار الأحداث اتخذ منعطفاً مختلفاً تماماً هذه المرة.