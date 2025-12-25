بينما يبدأ مستقبل بيب جوارديولا في إثارة النقاشات في إنجلترا، تتزايد التكهنات حول من سيخلفه. تظهر عدة أسماء، بعضها واضح، والبعض الآخر خيالي. من بينها، لا يزال زين الدين زيدان يثير الفضول. لكن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا عن الشائعات.
مرشح لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي .. زين الدين زيدان يحسم موقفه من العمل في الدوري الإنجليزي
- Getty Images Sport
مانشستر سيتي يستبق حقبة ما بعد جوارديولا
بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2027، يظل بيب جوارديولا راسخًا على مقعد مانشستر سيتي. لكن وفقًا لشبكة The Athletic، بدأ مسؤولو الفريق الإنجليزي التفكير خلف الكواليس، حتى لا يُفاجأوا إذا قرر المدرب الكتالوني الرحيل الصيف المقبل.
في هذا السياق، يبرز اسم واحد بشكل متكرر: إنزو ماريسكا، على الرغم من أن روبرتو دي زيربي (أولمبيك مارسيليا) يحظى بتقدير كبير أيضًا. الإيطالي، الذي يعمل حاليًا في تشيلسي، يحظى بإعجاب الجميع بفضل إرثه التكتيكي وتقاربه الفلسفي مع جوارديولا. إنه اختيار منطقي، مدروس في إطار الاستمرارية، ويظهر أن سيتي يهيئ الأرضية دون تسرع.
- AFP
زيدان والدوري الإنجليزي الممتاز، قصة غير موجودة
أثارت احتمالية وجود العديد من المقاعد الشاغرة في الدوري الإنجليزي الممتاز سؤالًا متكررًا: هل سيخوض زين الدين زيدان أخيرًا المغامرة الإنجليزية؟ الجواب، مرة أخرى، لا يزال بالنفي.
فابريتسيو رومانو، المعروف بمعلوماته الدقيقة عن سوق الانتقالات، كان واضحًا جدًا في هذا الشأن خلال حديثه في بودكاست Here We Go. "في هذه المرحلة، أقول لا. لأن زين الدين زيدان لم يغريه أبدًا منصب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى في الماضي، عندما كان متفرغًا تمامًا"، أوضح الصحفي الإيطالي الشهير.
على الرغم من مكانته وسجله الحافل بالإنجازات، لم يبد المدرب السابق لريال مدريد أي اهتمام ملموس بإنجلترا، حتى في الفترات التي كان فيها بدون نادٍ.
- AFP
اتصالات قديمة، لكنها لم تكن حاسمة أبداً
ومع ذلك، فإن الشائعات ليست جديدة. فقد ارتبط اسم زيدان بنادي مانشستر يونايتد منذ عدة سنوات. لكن هذه الفكرة لم تتبلور أبدًا.
وقد ذكر رومانو ذلك بوضوح: "كانت هناك احتمالات، ونحن نتذكر الصلات مع مانشستر يونايتد منذ عدة سنوات، لكن زين الدين زيدان لم يكن أبدًا مهتمًا حقًا بفرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في الوقت الحالي، زين الدين زيدان ليس مرشحًا لهذه المناصب".
وهذه ملاحظة واضحة تضع حداً للخيالات المتعلقة بمانشستر سيتي أو أي نادٍ إنجليزي آخر.
- AFP
فريق فرنسا في زاوية من ذهني
بعد رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، لا ينتظر زين الدين زيدان أي مشروع. وفقًا لفابريتسيو رومانو، فإن مستقبل بطل كأس العالم 1998 يبدو أكثر ارتباطًا بالمنتخب الفرنسي.
لا يزال زيدان مرشحًا لخلافة ديديه ديشان بعد كأس العالم 2026. ووفقًا للصحفي، هناك اتفاق شفهي بين الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وهذا ما يفسر انفصاله التام عن الدوري الإنجليزي الممتاز، ويغلق الباب نهائيًا أمام مانشستر سيتي.