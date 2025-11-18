الجميع يترقب لحظة عودة الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان لعالم التدريب من جديد، لكن حتى وقتنا هذا لم يطرأ أي جديد حول أمر توليه المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده، حيث رفض توقيع العقود بحسب ما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو.
العملية مُعطلة بأمر زيزو .. سر رفض زين الدين زيدان توقيع عقد خلافة ديشان مع منتخب فرنسا
تلميح سابق من زيدان
أعاد الأسطورة الفرنسي إشعال النقاش الدائر حول منصبه التدريبي القادم بعد تأكيده أن عودته إلى مقاعد التدريب باتت قريبة.
وفي حديثه خلال حفل خيري في طولون، سُئل الفائز بكأس العالم 1998 مرة أخرى عن نواياه. وكانت إجابته قصيرة لكنها قوية: "سيحدث قريباً. قريبًا جدًا".
زيدان مدرب حر، لم يتولى المسؤولية الفنية لأي فريق منذ مغادرته ريال مدريد للمرة الثانية في عام 2021، ولم يؤدِ ابتعاده إلا إلى تكثيف الفضول، خاصة بالنظر إلى عدد الأندية الكبرى التي غيرت مدربيها على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وعلى الرغم من العروض العديدة التي تم الإبلاغ عنها، ظل زيدان صبوراً ومتأنياً وانتقائياً. وقد دفع صمته في السنوات الأخيرة البعض إلى التساؤل عما إذا كان قد يبتعد بشكل دائم. ومع ذلك، فإن تصريحه الأخير يشير إلى أن تلك اللحظة تقترب أخيرًا.
وسط كل ذلك خرجت تلميحات كثيرة عن كون زيزو هو مدرب المنتخب الفرنسي القادم، بعدما أعلن ديدييه ديشان أن مهمته مع الديوك تنتهي بنهاية كأس العالم 2026.
سر تأخر توقيع العقود مع الاتحاد الفرنسي
الجديد في هذا الشأن كشفه الصحفي فابريتسيو رومانو، الذي أكد أن زين الدين زيدان لا يزال المرشح الأبرز لتولي منصب مدرب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم.
لكن تأخر توقيع العقود، يعود لرفض زيدان نفسه في الوقت الحالي، حيث يريد احترام ديشان حتى آخر يوم له على رأس القيادة الفنية.
في المقابل، يركز الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جهوده بالكامل حاليًا على الاستعدادات لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.
مسيرة زين الدين زيدان كلاعب
صاحب الـ53 عامًا بدأ مسيرته في الملاعب من أكاديمية نادي كان الفرنسي، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 1990.
وفي عام 1992، انتقل إلى نادي بوردو ثم إلى يوفنتوس بعدها بأربع سنوات، ليشارك مع الفريق الإيطالي في 212 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 54 آخرين، محققًا خمس بطولات.
فيما كانت بدايته مع ريال مدريد بين عامين 2001 و2006، وشهدت 227 لقاء، و49 هدفًا و67 تمريرة حاسمة، وست بطولات.
مسيرة زين الدين زيدان التدريبية
بعد اعتزاله اللعب كلاعب أسطوري في صفوف ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، دخل زين الدين زيدان عالم التدريب من أوسع أبوابه، حيث بدأ مسيرته الفنية في النادي الملكي، وتحديدًا من خلال العمل مع الفريق الرديف "ريال مدريد كاستيا" عام 2014، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في يناير 2016 خلفًا لرافاييل بينيتيز.
وفي أولى تجاربه مع الفريق الأول، حقق زيدان نجاحًا مذهلًا، إذ قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016، 2017، و2018، وهو إنجاز غير مسبوق في العصر الحديث.
منذ ذلك الحين، لم يتولَّ زيدان أي منصب تدريبي رسمي، مفضلًا التريث في اختيار خطوته التالية، وسط ترقب دائم من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، خصوصًا في فرنسا، حيث يُنظر إليه كمرشح محتمل لتدريب المنتخب الوطني في المستقبل.
وتتزايد التكهنات في الأوساط الرياضية الفرنسية حول احتمالية تولي زين الدين زيدان منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفًا لديدييه ديشان الذي أعلن أنه سيغادر منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.
هذا الإعلان، الذي صدر في يناير 2025، أعاد فتح الباب أمام حلم طالما راود زيدان، والذي عبّر عنه صراحة في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن تدريب "الديوك" يُعد أحد أبرز طموحاته الشخصية.
وبالفعل، هناك مصادر مقربة من زيدان كشفت لصحيفة "لو باريزيان" أن النجم السابق لريال مدريد يعتبر قيادة المنتخب الفرنسي امتدادًا طبيعيًا لمسيرته، وأنه "يتطلع بشغف" إلى هذه الفرصة التي وصفها بأنها "حلم الطفولة".
مسيرة ديشان مع منتخب فرنسا
صاحب الـ57 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده في يوليو 2012، ومن حينها وهو على رأس عمله.
خلال الـ14 عامًا الماضية، خاض أبناء فرنسا 173 مباراة تحت قيادة ديشان، فازوا في 111 منها، وتعادلوا في 32، بينما خسروا 30 آخرين.
أما على مستوى البطولات، فقد حقق ديشان مع الديوك لقبي كأس العالم روسيا 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.