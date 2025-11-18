العملية مُعطلة بأمر زيزو .. سر رفض زين الدين زيدان توقيع عقد خلافة ديشان مع منتخب فرنسا

أعاد الأسطورة الفرنسي إشعال النقاش الدائر حول منصبه التدريبي القادم بعد تأكيده أن عودته إلى مقاعد التدريب باتت قريبة.

وفي حديثه خلال حفل خيري في طولون، سُئل الفائز بكأس العالم 1998 مرة أخرى عن نواياه. وكانت إجابته قصيرة لكنها قوية: "سيحدث قريباً. قريبًا جدًا".

زيدان مدرب حر، لم يتولى المسؤولية الفنية لأي فريق منذ مغادرته ريال مدريد للمرة الثانية في عام 2021، ولم يؤدِ ابتعاده إلا إلى تكثيف الفضول، خاصة بالنظر إلى عدد الأندية الكبرى التي غيرت مدربيها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من العروض العديدة التي تم الإبلاغ عنها، ظل زيدان صبوراً ومتأنياً وانتقائياً. وقد دفع صمته في السنوات الأخيرة البعض إلى التساؤل عما إذا كان قد يبتعد بشكل دائم. ومع ذلك، فإن تصريحه الأخير يشير إلى أن تلك اللحظة تقترب أخيرًا.

وسط كل ذلك خرجت تلميحات كثيرة عن كون زيزو هو مدرب المنتخب الفرنسي القادم، بعدما أعلن ديدييه ديشان أن مهمته مع الديوك تنتهي بنهاية كأس العالم 2026.