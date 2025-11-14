PADEL-FRAAFP
علي سمير

زيدان يتهرب من سؤال "ألونسو وريال مدريد" ويعطي إشارة واضحة حول عودته إلى التدريب

حالة من الترقب حول وجهة الفرنسي القادمة

خرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، للتأكيد مرة أخرى على اقتراب عودته لمجال التدريب، بعد فترة من الغياب عن الساحة خلال السنوات الماضية.

صاحب الـ53 سنة رحل عن ريال في يونيو 2021، وارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأخرى، ولكن يظل كما هو بلا أي وظيفة جديدة، وسط تأكيدات حول قيادته لمنتخب فرنسا، باعتبار هذا المنصب هو حلمه الأكبر.

وفقًا للمعطيات الحالية، فإن الحلم أصبح قريبًا من التحول إلى حقيقة، ديدييه ديشان، المدرب الحالي للديوك أعلن رحيله بعد كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، مما يعني أنه سيفسح الطريق أمام عودة مواطنه للتدريب.

    ماذا قال زيدان عن العودة؟

    في مقابلة سريعة مع برنامج إل تشيرينجيتو، سُئل زيدان عن عودته إلى التدريب من جديد قريبًا، ليقول بشكل مقتضب:"نعم، نعم".

    ليؤكد بذلك إمكانية ظهوره مرة أخرى على مقاعد البدلاء مرة أخرى، ولكن لو تم إعلانه كمدرب لمنتخب فرنسا، سيكون عليه الانتظار إلى ما بعد كأس العالم لتولي منصبه المحتمل.

    وفي سياق منفصل تم سؤال زيدان عن رأيه في بداية تشابي ألونسو مع ريال مدريد ووضع المدرب الإسباني، ولكنه تهرب من الإجابة ورفض الحديث عن الأمر.

  • ليست المرة الأولى

    زيدان تحدث مؤخرًا خلال حفل خيري لم يتمكن فيه من اللعب بسبب إصابة طفيفة في الفخذ. وقال الفرنسي مازحًا :"نحن نكبر، وللأسف، نتعرض للإصابة من وقت لآخر. الآن سأقوم بالتدريب لبعض الوقت"، ملمحاً مرة أخرى إلى عودته إلى الخطوط الجانبية.

    لم تكن هذه المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي يتطرق فيها زيدان للوضع المحيط بمستقبله. ففي حديث سابق خلال مهرجان ترينتو الرياضي الشهر الماضي، اعترف برغبته في تدريب المنتخب الفرنسي يوماً ما. وقال: "أود أن أكون المدرب الرئيسي لمنتخب فرنسا يوماً ما. سأعود بالتأكيد للتدريب".

    وتبدو تصريحاته متسقة مع التقارير طويلة الأمد التي تفيد بأن زيدان كان ينتظر تحديداً إتاحة منصب تدريب منتخب فرنسا. ديشان، الذي يتولى المسؤولية منذ عام 2014، لا يزال ملتزماً بعقده حتى ما بعد كأس العالم 2026، لكنه أكد بالفعل رحيله في تلك المرحلة. هذا الجدول الزمني يتوافق تماماً مع نهج زيدان الصبور.

    كما تطرق زيدان إلى التكهنات السابقة حول يوفنتوس، قائلاً: "أنا في يوفنتوس؟ لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك. أنا دائماً أحتفظ بهذا الفريق في قلبي لأنه أعطاني الكثير".

    هل يعود إلى ريال مدريد؟

    على الرغم من أن زيدان لا يزال محبوباً في ريال مدريد، إلا أن النادي ليس في وضع يسمح له بإجراء تغيير الآن. تشابي ألونسو، القادم حديثاً من النجاح في باير ليفركوزن، لا يزال في موسمه الأول، ورغم مواجهته لبعض العقبات، سيكون من الصعب التخلي عنه بهذه السرعة..

    ألونسو تلقى ضربة قوية مؤخرًا بعد الخسارة من ليفربول بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، والتعادل السلبي بدون أهداف أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، مما تسبب في زيادة حدة الهجوم ضده في الفترة الأخيرة.

    المدرب الشاب لا يعيش أفضل فتراته، وهناك العديد من المشاكل التي يواجهها في رحلته الجديدة، أبرزها خلافه مع فينيسيوس جونيور، والمشادة التي جرت بينهما في الكلاسيكو أمام برشلونة بعد تغيير البرازيلي في الشوط الثاني.

    أيضًا، هناك علامات استفهام حول المركز الأفضل لجود بيلينجهام الذي تألق مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى تهميش العديد من اللاعبين الآخرين مثل إندريك ورودريجو وترنت أرنولد.

    ورغم كل ذلك، إلا أنه من غير المتوقع أن يعود زيدان في أي وقت قريب إلى سانتياجو برنابيو، وسيكون عليه البحث عن مكان آخر بعيدًا عن النادي المدريدي.

  • الخيارات الأخرى المحتملة

    باريس سان جيرمان هو أيضاً وجهة غير محتملة بسبب تاريخ زيدان مع مارسيليا. في غضون ذلك، يوفنتوس يعيد البناء ولكنه بعيد عن المستوى الذي يطمح إلى زيدان، وقد عين مؤخراً لوتشيانو سباليتي. هذا يترك المنتخب الفرنسي، وهو منصب ذو أهمية ثقافية ووزن عاطفي وإرث طويل كوجهة مفضلة لأسطورة الديوك الذي تحدث علنًا عن الأمر أكثر من مرة، ويعتبر كذلك المفضل لدى أبناء بلاده لتولي المهمة. الأمد.

    لدى زيدان مهمة غير منتهية مع "الديوك". مسيرته مع فرنسا انتهت بجدل بعد البطاقة الحمراء في نهائي كأس العالم 2006، وقيادة الفريق للقب كبير كمدرب سيوفر مساراً سردياً رمزياً وتعويضياً. في الوقت الحالي، لم يوقع زيدان أي شيء، لكن رسالته واضحة بأن العودة قريبة. كل العيون تتجه الآن إلى الجدول الزمني حول مقاعد تدريب فرنسا. بينما، سيقود ديشان "الديوك" خلال كأس العالم 2026 ثم يتنحى.