"أحببت صوته" .. زيدان يعود بالذاكرة لواقعة ماتيراتزي ونهائي كأس العالم

في مقابلة مع صحيفة L’Équipe، تحدث قائد منتخب فرنسا السابق عن الشخص الذي يعتبره قدوة له. "كان بالنسبة لي 'سيد كرة القدم'. كنت أحب صوته أيضاً. كما كنت أحب ذكاءه لأنه كان يجيد نقل المشاعر وترجمتها بدقة. كان تحليلاته دقيقة. كان يجد الكلمات المناسبة. مع وجوده، كانت الكلمات تكتسب معنى"، يقول.

تظهر العاطفة على وجهه عندما يعود بذاكرته إلى اللحظة التي قام فيها بتلك الحركة. "ليس من السهل التحدث عن ذلك... في عام 2006، عندما حدث ما حدث في النهائي وقال: "زين الدين. ليس هذا يا زين الدين، ليس هذا يا زين الدين. أوه لا، ليس هذا، ليس اليوم، ليس الآن، ليس بعد كل ما فعلته"... إنه محق"، يشرح زيدان.

يصر لاعب وسط يوفنتوس السابق. "كان بإمكان أي شخص أن ينتقدني بشدة، 99٪ من المعلقين كانوا سيدمرونني، لكنه كان عادلاً. يقول الأشياء بصدق. هذا يؤثر فيّ في كل مرة. تيري جيلاردي أثر فيّ، ترك أثراً فيّ".

بالنسبة للمدرب السابق لريال مدريد، الفرق يكمن في الفروق الدقيقة. جيلاردي لا يدين. إنه يشعر. إنه يفهم أهمية اللحظة دون أن يقع في المبالغة.