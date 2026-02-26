Goal.com
Patrick Tchanhoun و علي سمير

رحلة عابرة أم بهدف التفاوض؟ زيارة كوندي لباريس تشعل التكهنات حول رحيله عن برشلونة!

كوندي شوهد في باريس. مجرد زيارة شخصية… أم رسالة مُوجَّهة إلى باريس سان جيرمان؟

وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله مع برشلونة بعد نهاية هذا الموسم، أثار جول كوندي لاعب الفريق الكتالوني حالة من الجدل بسبب زيارته الشخصية الأخيرة.

وجود جول كوندي في باريس، في قلب الموسم مع نادي برشلونة، أعاد إطلاق الشائعات حول انتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان. فهل الأمر مجرد صدفة أم مؤشر لإثارة للقلق؟

    رحلة قصيرة إلى باريس تطرح تساؤلات

    الأربعاء، بثّ حساب Instant Foot مقطعًا على منصة "إكس" يظهر فيه جول كوندي وهو يقوم بركوب دراجة «فيليب» (Vélib’) في شوارع باريس، محاطًا بمشجعين يحاولون التقاط الصور معه. 

    ويعود المشهد إلى الثلاثاء الماضي، خلال أحد يومَي الراحة اللذين منحهما هانسي فليك لمجموعته بعد الفوز يوم الأحد الماضي على ليفانتي (3-0).

    وتبرز قراءتان. الأولى بسيطة: عودة إلى الجذور لالتقاط الأنفاس، واستعادة القرب من الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بلحظة بعيدًا عن الضغط الكتالوني. أما الثانية فتغذي التكهنات. فباريس لا تمثل فقط مدينته الأم، بل أيضًا ساحة صيد باريس سان جيرمان، الذي يراقب المدافع منذ عدة مواسم.

    باريس متمسك بكوندي

    منذ رحيله عن إشبيلية إلى برشلونة في صيف 2022، بات كوندي ضمن اهتمامات باريس. تُعجب الإدارة بخصائصه: قادر على اللعب في العمق أو على الجهة اليمنى، دولي صاحب خبرة مع منتخب فرنسا، ومعتاد على المواعيد الأوروبية الكبرى.

    خلال الأسابيع الأخيرة أيضًا، يُظهر باريس اهتمامه. وتتداول الفكرة داخليًا: تعزيز العمود الفقري بلاعبين دوليين فرنسيين متمرّسين. ضمن هذا المنطق، يطابق كوندي جميع المعايير. لذا فإن وجوده في العاصمة، ولو لبضع ساعات، يثير الفضول.

    برشلونة محميّ بشرط جزائي ضخم

    ومع ذلك، يظل نادي برشلونة ممسكًا بزمام الأمور. فقد قام النادي الكتالوني بتمديد عقد مدافعه الصيف الماضي حتى عام 2030. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي مليار يورو. رقم رادع. لذلك فإن أي نقاش سيعتمد على تفاوض مباشر مع «البلوجرانا».

    معطى آخر: رغبة اللاعب. يكرر كوندي أنه يشعر بالراحة في كتالونيا. لا شيء يوحي بأنه يبحث عن مخرج فوري. ورغم أنه وُلد في باريس، فإنه نشأ في الغالب في الجنوب الغربي وتكوّن في جيروندان بوردو، بعيدًا عن العاصمة.

    فهل هي مجرد وقفة باريسية عابرة أم بوادر تحرك أكثر طموحًا؟ في الوقت الراهن، يثير الفيديو التسلية أكثر مما يعلن عن انتقال. لكن في كرة القدم الحديثة، كل تفصيل له أهميته. وفي باريس، يراقبون الموقف.

