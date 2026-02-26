ومع ذلك، يظل نادي برشلونة ممسكًا بزمام الأمور. فقد قام النادي الكتالوني بتمديد عقد مدافعه الصيف الماضي حتى عام 2030. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي مليار يورو. رقم رادع. لذلك فإن أي نقاش سيعتمد على تفاوض مباشر مع «البلوجرانا».
معطى آخر: رغبة اللاعب. يكرر كوندي أنه يشعر بالراحة في كتالونيا. لا شيء يوحي بأنه يبحث عن مخرج فوري. ورغم أنه وُلد في باريس، فإنه نشأ في الغالب في الجنوب الغربي وتكوّن في جيروندان بوردو، بعيدًا عن العاصمة.
فهل هي مجرد وقفة باريسية عابرة أم بوادر تحرك أكثر طموحًا؟ في الوقت الراهن، يثير الفيديو التسلية أكثر مما يعلن عن انتقال. لكن في كرة القدم الحديثة، كل تفصيل له أهميته. وفي باريس، يراقبون الموقف.