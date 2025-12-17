ما هي الجوائز المالية لكأس العالم 2026؟

ويأتي هذا السخاء المالي في ظل التوسّع الكبير في عدد المنتخبات المشاركة، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في عائدات حقوق البث التلفزيوني، والطلب القياسي على تذاكر المباريات، فضلًا عن الزخم التجاري الضخم الذي تحظى به البطولة في دول الاستضافة الثلاث: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك . ويرى فيفا أن هذه العوامل مجتمعة تتيح لها تقديم توزيع مالي «جذاب وعادل» لاتحاداتها الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماع ذاته، وافق مجلس فيفا أيضًا على إنشاء صندوق دعم خاص بالمناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، في مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة الشعوب التي تعاني من ويلات الحروب ونقص الموارد. وتسعى فيفا من خلال هذه الخطوة إلى إعادة توجيه جزء من عوائد كأس العالم لدعم مناطق تشهد أوضاعًا إنسانية صعبة، في تأكيد على الدور الاجتماعي للعبة كرة القدم.

وفي إطار تطوير كرة القدم على مستوى الفئات السنية، صادق المجلس على إطلاق بطولات جديدة بنظام المهرجانات لمنتخبات تحت 15 عامًا، للبنين والبنات. وستُقام النسخة الأولى عام 2026 بمشاركة منتخبات البنين، على أن تُنظم نسخة البنات في عام 2027، ضمن خطة طويلة الأمد لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة عالميًا.

كما أعلن فيفا أنه اعتبارًا من عام 2028، ستُدعى جميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة بمنتخباتها تحت 15 عامًا، للذكور والإناث، في بطولتين منفصلتين. وراعى الاتحاد الدولي في تصميم هذه المسابقات الخصائص البدنية والعمرية للاعبين، حيث ستُلعب المباريات بزمن أقصر وعلى ملاعب أصغر، مع تقليص عدد اللاعبين في الفريق الواحد إلى ما بين سبعة وتسعة لاعبين.