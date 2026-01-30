"نستمتع بكل لحظة".. زوجة روبرت ليفاندوفسكي تتحدث عن مستقبل اللاعب مع برشلونة وتفاجئ الهلال وأندية أمريكا

المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني برشلونة صيف 2022؛ قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.
صفقة ليفاندوفسكي كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ45 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.
ومنذ الانضمام إلى برشلونة.. سجل المهاجم البولندي 113 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 172 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ سواء المحلية أو القارية.
وتوّج روبرت ليفاندوفسكي بـ5 ألقاب رسمية، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ 2022 وحتى الآن؛ وذلك على النحو التالي:
* الدوري الإسباني: مرتان.
* السوبر الإسباني: مرتان.
* كأس ملك إسبانيا: مرة.
ووصل ليفاندوفسكي مع برشلونة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ كأفضل نتيجة قارية له، بقميص هذا النادي العملاق.