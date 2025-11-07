Zohran MemdaniGoal Ar Only GFX
أشاد بملحمة الجزائر ضد ألمانيا ولا يحب هذا اللاعب .. زهران ممداني "كاتب التاريخ" الذي يعشق آرسنال

السياسي الشاب دخل التاريخ من أوسع أبوابه

من المعروف عن رجال السياسة الجدية الهائلة وعدم الارتباط بشكل وثيق وعلني بمجالات الترفيه، إلا بعض الشخصيات الاستثنائية، ومنها بطلنا اليوم .. زهران ممداني.

صاحب الـ34 سنة دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح هذا الأسبوع، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك الأمريكية، ليكون أصغر شخص يقود المدينة منذ أكثر من نصف قرن.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز المبهر الذي يضعه ضمن أهم القادة السياسيين الواعدين، إلا أن هناك بعض الأشياء المشتركة  بين ممداني وبينك .. نعم أنت مشجع كرة القدم البسيط الذي يحب اللعبة ويتفاعل معها بكل جوارحه.

بغض النظر عن تفاصيل قيادته لهذا المنصب الهام، ما يخصنا هو علاقته بالساحرة المستديرة، وعشقه لنادي آرسنال الإنجليزي مرورًا بأيام أرسين فينجر، وصولًا بحقبة أوناي إيمري القصيرة، والعصر الحالي للإسباني ميكيل أرتيتا..

    البداية في أوغندا

    ممداني ولد في مدينة كمبالا الأوغندية في عام 1991، وانتقل إلى مدينة نيويورك في سن السابعة من عمره، حيث عمل وقتها والده "محمود ممداني"أستاذًا لعلم الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا.

    العديد من الشخصيات في عالم السياسة والفن والمجالات المختلفة، يخرجون للترويج بعشقهم للعبة كرة القدم لأنها صاحبة الشعبية الأولى في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الاستفادة منها فقط، دون وجود مشاعر حقيقية تجاهها.

    ولكن الأمر مختلف مع ممداني، إنه "واحد منا" بالفعل، وقام بالإعراب عن حبه لآرسنال أكثر من مرة قبل حصوله على هذه الشهرة الواسعة وإنجازه الكبير.

    العشق هنا "ليس مزيفًا"، بل حقيقيًا، حيث مكث حتى ساعات متأخرة جدًا لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب الفارق الشاسع في التوقيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

    قال إن النجوم الذين تواجدوا في مطلع الألفينيات كانوا سر حبه لكرة القدم، وإنه مثل الملايين من عشاق آرسنال يعتبر تييري هنري هو لاعبه المفضل على مر العصور.

    وبشكل عام القصة ليست جديدة على السياسة الأمريكية، بارون، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبق أن شوهد وهو يلعب بحديقة منزله أثناء طفولته وهو يرتدي قميص آرسنال، مما يعني أن ممداني ليس الوحيد بقائمة عشاق الفريق اللندني من الشخصيات المعروفة سياسيًا في البلاد.

    يتابع "الديدلان" حتى النهاية

    اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي يمثل الكثير لعشاق اللعبة في أوروبا، ولكن في إنجلترا الأمر كان مختلفًا، والإثارة تتضاعف من خلال البث المتواصل على مدار اليوم من شبكة "سكاي سبورتس".

    الحديث عن آرسنال بالتحديد في هذا الأمر يختلف عن أي ناد آخر، لأن المدفعجية اعتادوا خلال حقبة فينجر على الانتصار حتى اللحظات الأخيرة من أجل تدعيم الفريق، وهي التجربة التي كانت تنتهي كثيرًا بالإحباط.

    لو جلست على مدار يوم 2 سبتمبر 2013، لمتابعة تطورات صفقة انتقال مسعود أوزيل إلى آرسنال من ريال مدريد، والتي تعتبر أحد أكثر اللحظات إثارة في تاريخ جمهور المدفعجية، فاعلم أن ممداني كان معك ويتابع كل ما يحدث، وشعر بنفس الفرحة الجنونية التي انتشرت وسط الجميع.

    ممداني قال في تصريحات نشرتها "سكاي سبورتس":"لقد قضينا أيامًا عديدة من شبابي أتابع اليوم الأخير من الانتقالات على هذه القناة".

    وأشار في حديث آخر، أنه أصبح مشجعًا لآرسنال في بداية الألفينيات، وكان عمه صاحب التأثير الأكبر في اختياره المدفعجية، مؤكدًا أن تواجد العديد من اللاعبين الأفارقة في النادي اللندني مثل كولو توريه ونوانكو كانو وإيمانويل إيبويه لعب دورًا كذلك لأن عائلة والدته تنحدر من شرق إفريقيا.

  • Mayor-Elect Zohran Mamdani Holds News Conference Day After Being Elected Mayor Of New York CityGetty Images News

    تغريدات جريئة تكشف آراء ممداني

    بالنظر إلى الآراء التي نشرها السياسي الأمريكي عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقًا"، سنرى أنه كان لا يتردد في التعبير عن أي رأي يتبادر إلى ذهنه.

    بعد فوز آرسنال على بوروسيا دورتموند في 2011 بهدفين مقابل هدف، قرر ممداني الإشادة بالمهاجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي قائلًا:"من يحتاج باتمان عندما يكون لدينا روبن".

    بالتأكيد، مثله مثل أي مشجع آخر لآرسنال، فإن ممداني تراجع عن حبه لفان بيرسي بعد انتقاله في وقت لاحق إلى مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي خلق عداوة كبيرة جدًا مع الهولندي.

    وأعرب كذلك عن إحباطه لهبوط مستوى آرسنال في 2 نوفمبر 2013، قائلًا:"نحن نعاني من كارثة، لم نفز حتى الآن على أي فريق يتقدم علينا في الترتيب بالدوري الإنجليزي".

    وفي 26 ديسمبر 2020، نشر السياسي الشاب تغريدة تعبر عن حزنه في كل مرة يرى فيها جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال السابق، وذلك بسبب المستويات المتواضعة التي كان يقدمها السويسري بتلك الفترة.

    وقام كذلك بالسخرية من الغريم التقليدي توتنهام في 3 ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أن الفريق اللندني سيجعل جدول الدوري يعتمد على الأهداف المتوقعة "XG" بدلًا من المسجلة.

    وبعيدًا عن آرسنال، سبق أن أشاد ممداني بمقال عن مباراة الجزائر وألمانيا الغربية في كأس العالم 1982، حيث فاز وقتها ممثل إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وأشاد بالموضوع ذاته الذي تمت كتابته بمناسبة تجدد المواجهة في مونديال 2014، والتي انتهت بفوز العملاق الأوروبي 2/1.

    ونشر تغريدة أخرى عن شراء سهمًا في ريال أوفييدو الإسباني في نوفمبر 2012، قائلًا إنه أصبح أول مساهم بالنادي متواجد بولاية "مين" الأمريكية.

    وبعد مرور كل هذه السنوات، قام النادي الإسباني بتهنئة ممداني على منصبه الجديد مقتبسًا تلك التغريدة، وقال:"مبروك على فوزك، نيويورك أصبحت الآن أكثر إشراقًا بألوان أوفيدو الزرقاء".

    كلها أشياء تؤكد حقيقة أن هذا السياسي الشاب لا يختلف كثيرًا عنا، بل يشاركنا نفس الشغف، ولا يتردد في التعبير عنه، كما تأتي كدليل على أن كرة القدم والرياضة عمومًا توحد الجميع مهما كانت الانتماءات!

