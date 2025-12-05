زميله الأسبق: لم نتوقع ما وصل إليه محمد صلاح.. وعلى آرني سلوت احترام تاريخه مع ليفربول!

محمد إبراهيم، الذي ظل لسنوات أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية وأحد أشهر أبناء مدرسة الزمالك، كشف في تصريحاته أن الجيل الذي لعب مع محمد صلاح في منتخب الشباب كان يدرك أن النجم القادم من قرية نجريج يمتلك موهبة كبيرة وسرعة غير عادية، لكن أحدًا لم يتوقع أن يصل إلى المكانة الحالية كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة الأفريقية وأحد أفضل نجوم الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

وقال إبراهيم: “لم نكن نتوقع كلنا أن يصل محمد صلاح إلى ما وصل إليه!”

وأضاف موضحًا: “كنا نتوقع له أن يذهب إلى مكان عالٍ وبعيد، لكن لم يتوقع أحد حدوث كل هذا".

هذه الجملة تعكس الفارق الكبير بين التوقعات الطبيعية للاعب موهوب، وبين ما فعله صلاح الذي كسر كل الحواجز وغيّر مسار الكرة العربية والإفريقية. محمد إبراهيم لم يكن وحده من تفاجأ بتلك الطفرة، فحتى المدربين الذين عملوا مع صلاح في البدايات أكدوا مرارًا أن ما حققه اللاعب يفوق الخيال.

