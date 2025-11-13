Zlatan Ibrahimovic 2024Getty Images
علي سمير

اجتماع قادم لحسم الصفقة .. إبراهيموفيتش يضغط بنفسه لجلب نجم برشلونة إلى ميلان

النجم السويدي السابق يؤمن بالإضافة التي سيقدمها اللاعب للروسونيري

عزز نادي ميلان سعيه لضم روبرت ليفاندوفسكي، حيث حدد موعدًا لجولة جديدة من المفاوضات مع وكيل أعماله بيني زهافي، في الوقت الذي يدرس فيه مهاجم برشلونة مستقبله مع اقتراب انتهاء عقده.

 مع ضغط زلاتان إبراهيموفيتش داخليًا لجلب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى سان سيرو وإعادة بناء ميلان تحت قيادة ماكس أليجري، يشعر الروسونيري بوجود فرصة، لكن مطالب الراتب لا تزال تشكل عقبة كبيرة.

  • ميلان يسرع من وتيرة السعي وراء ليفاندوفسكي الذي يدرس مستقبله

    وفقًا لـ"كالتشيو ميركاتو" ، يستعد ميلان لاتخاذ نهج جديد تجاه ليفاندوفسكي ، حيث من المقرر عقد اجتماع جديد بين المدير الرياضي إيغلي تاري ووكيل المهاجم بيني زهافي في الأسابيع المقبلة. 

    جعل الروسونيري اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا هدفًا رئيسيًا في يونيو، واقتنعوا بأن وصوله يمكن أن يحول إعادة بناء النادي تحت قيادة أليجري.

     يستمر عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى يونيو 2026، لكن عدم اليقين بشأن دوره على المدى الطويل إلى جانب خطة النادي للتعاقد مع مهاجم جديد الصيف المقبل جعل مستقبله غير مؤكد.

    رفض ميلان فكرة الاتصال به العام الماضي بسبب قيود الرواتب، ولكن مع اعتبار التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هدفًا رئيسيًا الآن، يعتقد الروسونيري أن التوقيت قد يكون مناسبًا لبدء المفاوضات رسميًا.

     وقد جربت إدارة سان سيرو بالفعل التفاوض مع محيط ليفاندوفسكي. ومن المتوقع أن تركز المقابلة القادمة على معايير الراتب المحتملة، حيث يحصل البولندي حاليًا على 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني/22 مليون دولار) صافي في برشلونة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف راتب رافاييل ليو، صاحب أعلى راتب في ميلان.

    مع قيام برشلونة بتقييم البدائل وولاندوفسكي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، فإن الوضع يقترب من مرحلة حاسمة، قد تعيد تشكيل سوق الانتقالات الصيفية.

    • إعلان
  • Zlatan IbrahimovicGetty

    تأثير إبراهيموفيتش وبحث برشلونة عن مهاجم جديد

    يأتي هذا الدفع المتجدد من الروسونيري بدعم من مهاجمهم السابق إبراهيموفيتش، الذي يشغل الآن منصب مستشار أول في RedBird ويعد أحد الأصوات الأكثر تأثيرًا وراء استراتيجية ميلان الرياضية. فهو يرى في ليفاندوفسكي نوعًا من المهاجمين النخبة القادرين على الارتقاء بالفريق على الفور، تمامًا مثل عودته التحويلية إلى النادي في عام 2020.

    من جانب برشلونة، يسلط بحثهم عن مهاجم جديد الضوء على كيفية استعداد النادي للحياة بعد رحيل ليفاندوفسكي. تشير التقارير إلى أن هاري كين يتصدر قائمة المرشحين، حيث سجل قائد منتخب إنجلترا 108 أهداف في 113 مباراة مع بايرن ميونخ منذ عام 2023. 

    ومن بين الأسماء الأخرى خوليان ألفاريز، الذي لطالما أعجب به برشلونة، وحتى انتقال أحلام إرلينج هالاند، الذي يوصف داخليًا بأنه "هوس" جوان لابورتا. لكن الواقع المالي يعني أن العملاق الكتالوني يدرس أيضًا بدائل أرخص مثل إيتا إيونج، مما يؤكد حجم التحول المخطط له.

    وقد زاد دور ليفاندوفسكي المتقلص هذا الموسم، نتيجة للإصابات وظهور فيران توريس، من حالة عدم اليقين. على الرغم من ذلك، لا يزال ليفاندوفسكي أفضل هداف في برشلونة بسبعة أهداف في تسع مباريات في الدوري الإسباني، ويأتي في المرتبة الثانية بعد مبابي في قائمة هدافي الدوري الإسباني.

  • ليفاندوفسكي يتحدث ومشروع ميلان يتبلور

    كان مهاجم بايرن ميونخ السابق صريحًا بشأن تردده بشأن الخطوة التالية في مسيرته المهنية. أثناء خدمته مع منتخب بولندا، أوضح أنه لا ينوي التسرع في اتخاذ أي قرار: "ما زلت لا أعرف الإجابة. لهذا السبب لست في عجلة من أمري، وأنا مرتاح مع نفسي. حتى لو اتصل بي النادي الآن، على سبيل المثال، ما زلت لن أجيب على هذا السؤال. لأنني يجب أن أشعر أيضًا بما هو الأفضل لي. الآن أنا هادئ، ولست في عجلة من أمري، وفي الوقت الحالي، لا أتوقع أي شيء آخر".

    يتوافق موقفه مع نهج ميلان طويل الأمد تحت قيادة ماسيميليانو أليجري وتاري، اللذين يعكفان على تجنيد قادة ذوي خبرة لتثبيت استقرار الفريق. علاقة زهافي القوية بميلان تعزز موقفهم أكثر. بالنسبة لميلان، فإن التعاقد مع ليفاندوفسكي سيمثل إنجازًا رياضيًا وبيانًا رمزيًا بأن مشروعهم يدخل عصرًا جديدًا.

  • Robert Lewandowski 2025getty

    الاجتماع القادم قد يحسم الأمر في السوق الصيفي

    ستكون المحادثات المقبلة بين الروسونيري وزهافي حاسمة. إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن هيكل الرواتب، ربما من خلال المكافآت أو الضمانات متعددة السنوات، فقد تتسارع المفاوضات بسرعة قبل يونيو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يواصل برشلونة التخطيط لإعادة تشكيل كبيرة في خط الهجوم، مع قرار ليفاندوفسكي كأول قطعة دومينو.

    مع تزايد الاهتمام من عدة أندية أوروبية، تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقبل لميلان. المعركة على ليفاندوفسكي لم تبدأ بعد، وقد تحدد نتيجتها واحدة من أكبر قصص الانتقالات في الصيف.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو