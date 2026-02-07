Goal.com
محمود خالد

أول مغربي في أدغال البرازيل .. "صديق ديباي" يستعد لكتابة التاريخ!

في سابقة تاريخية، يستعد لاعب الوسط المغربي زكريا لبيض، لاتخاذ خطوة احترافية جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، الذي يستعد لإعلان التعاقد الرسمي، في ظل فتح باب الانتقالات الشتوية حتى مارس المقبل.

وكانت المفاوضات قد بدأت بين كورينثيانز ولبيض خلال العام الماضي، إلا أنها توقفت، بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، في الفترة بين أغسطس 2025 ويناير 2026، ما عطّل سير المفاوضات.

ويتطلع لبيض، صاحب الـ32 عامًا، لتجربة احترافية جديدة، بعدما تنوعت مسيرة "الرحالة" المغربي بين هولندا والبرتغال وإنجلترا والصين، حتى رحل عن داليان يانجبو، في يناير الماضي.

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول زكريا لبيض الذي يسعى لإحداث ظهور "نادر" للمغاربة في أراضي البرازيل..

    صديق ممفيس ديباي

    الحديث عن صفقة زكريا لبيض، ارتبط بدور صديقه ممفيس ديباي، نجم المنتخب الهولندي، في اتخاذ اللاعب لخطوة كورينثيانز؛ كون الثنائي لعبا معًا في صفوف آيندهوفن، وكانا من الكوادر الواعدة في أوروبا.

    ويرغب كورينثيانز في الاستفادة من خبرة لبيض، الذي سيمثل حلولًا تكتيكية للمدرب دوريفال جونيور، بوصفه صانع ألعاب، تم الاستعانة به مسبقًا كجناح أيمن ورأس حربة، فضلًا عن خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، وامتلاكه مسيرة دولية، وإن شهدت القليل من المباريات، مع المنتخب المغربي.

    ورغم امتلاك دوريفال جونيور خيارين أساسيين في مركز صانع الألعاب، وهما رودريجو جارو وبرينو بيدون، إلا أن صفقة لبيض، سيساهم في تخفيف العبء على لاعبي الوسط، ويمنح حلولًا ديناميكية أكبر للمدرب.

  • المواصفات المطلوبة

    ويمثل زكريا لبيض، خيارًا استراتيجيًا لكورينثيانز، يجمع بين المهارة الفنية العالية، ورؤية ثاقبة للملعب، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

    أضف إلى ذلك، كون لبيض لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن داليان يانجبو، والذي شارك معه في 25 مباراة، خلال موسم 2024-2025، في الدوري والكأس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

    مسيرة زكريا لبيض

    وتدرج لبيض في أكاديمية نادي آيندهوفن، حيث لعب مع ديباي في موسم 2011-2012، فيما كانت ذروة تألق زكريا مع نادي أوتريخت في موسم 2017-2018، حيث أحرز 18 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 39 مباراة في الدوري الهولندي، كما مثل أندية آيندهوفن وسبورتنج لشبونة وفولهام وأياكس.

    ويملك زكريا لبيض في جعبته، 359 مباراة رسمية، خاضها مع مختلف الأندية، سجل خلالها 81 هدفًا وصنع 69 تمريرة حاسمة، كما توج بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي مع أياكس، و3 بطولات في كأس هولندا بين أياكس وآيندهوفن، وكذلك لقب دوري الدرجة الثانية الصيني مع يونان يوكون.

    تاريخ "عرب" البرازيل

    وفي حالة إتمام الصفقة بشكل رسمي، فإن زكريا لبيض سيصبح أول لاعب مغربي في الدوري البرازيلي، إلا أنه لن يكون الأول عربيًا.

    ويملك النجم الجزائري إسلام سليماني، تجربة رائدة في الملاعب البرازيلية، حيث سبق وأن مثّل نادي كوريتيبا، خلال موسم 2023-2024، رغم أنه لم يستمر طويلًا.

    وشارك سليماني في 11 مباراة مع كوريتيبا، في الدوري البرازيلي، وترك بصمته في إحراز 3 أهداف في ثلاث مباريات على التوالي، إلا أن رحلته لم تستمر طويلًا، بسبب إصابة في رجله، قبل أن ينتقل إلى ميشلين البلجيكي، في صفقة انتقال حر.

    هناك أيضًا بلال إبراهيمي، لاعب المنتخب الجزائري، الذي خاض تجربة قصيرة لم تكلل بالنجاح مع نادي سانتوس، حيث كان مقررًا أن يزامل نيمار ورفاقه بعقد حتى نهاية عام 2026، إلا أنه لم يحقق الاستفادة المرجوة على أرض الملعب، قبل أن يرحل إلى إستريلا أمادورا البرتغالي على سبيل الإعارة.

    الحديث متواصل بشأن لاعبين من أصول برازيلية حصلوا على فرصة المشاركة مع منتخبات عربية، على غرار فابيو ليما وكايو كانيدو في منتخب الإمارات.

