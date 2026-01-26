"مرحبًا أنا مورينيو" .. زانيتي يكشف كواليس مكالمة مورينيو الأولى وكيف أوقف رونالدو طائرة من أجله!

زانيتي، الذي خاض 145 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، سيكون من بين المتابعين المهتمين بمشاركة ميسي في بطولة دولية كبرى أخرى. وقد خاض 196 مباراة وسجل 115 هدفاً مع منتخب بلاده.

لقد حذا ميسي حذو مواطنه الأسطوري دييجو مارادونا وتفوق عليه في الكثير من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية الرائعة. زانيتي محظوظ لأنه التقى بهذين العظيمين ولا يزال معجبًا بالمعايير التي وضعاها.

في حديثه إلى صحيفة كورييري ديلو سبورت، قال زانيتي عن صانع الألعاب الساحر ميسي: "لعبت مع ليو لمدة خمس أو ست سنوات في المنتخب الوطني. كان صغيرًا جدًا وخجولًا عندما انضم إلى المنتخب لأول مرة، ولكن فقط خارج الملعب. لقد رأيته يفعل بعض الأشياء المجنونة. إنه جوهر كرة القدم. أما دييجو، فهو دييجو".