"لماذا يترك كل تلك الأموال" .. رئيس كومو يرد على شائعات التعاقد مع ميسي

ويناقش مفاوضات ضم تيو قبل رحيله للهلال

طموحات عالية، ولكن دائماً مع أقدام على الأرض. هذا هو مفهوم كومو. نادٍ لا ينوي التوقف عن النمو، بدأ من الدرجة الثانية ويحلم الآن، خطوة بخطوة، بالدخول إلى أوروبا.

الرئيس ميروان سوارسو لا يتردد، وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا، يتحدث عن كل ما يحدث في كومو. بما في ذلك الشائعات الصاخبة التي ربطت في الأيام الأخيرة بين النادي اللومباردي ولاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي.

من "البولغا" إلى فشل انتقال سيسك فابريغاس إلى إنتر، ومن نيكو باز إلى حوالي 100 مليون يورو تم استثمارها بالفعل في سوق الانتقالات، مروراً برفض ثيو هيرنانديز، إليكم أهم تصريحات سوارسو.