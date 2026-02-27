رئيس الدوري الإسباني يؤكد رغبته في إحياء خطط إقامة مباريات في الولايات المتحدة

يسعى رئيس الدوري الإسباني إلى محاكاة النماذج الدولية الناجحة للعمالقة الرياضيين الأمريكيين مثل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) والدوري الوطني لكرة السلة (NBA)، اللذين نجحا في تصدير مباريات الموسم العادي إلى أوروبا والمكسيك وأمريكا الجنوبية لتنمية علاماتهما التجارية والحصول على صفقات بث أكثر ربحية. يعتقد تيباس أن كرة القدم الأوروبية يجب أن تتبنى استراتيجية مماثلة لتظل قادرة على المنافسة في سوق الترفيه العالمي.

سلط تيباس الضوء على المفارقة المتمثلة في تقبل المشجعين الأوروبيين للرياضات الأمريكية في حين لا يزال مسؤولو كرة القدم مترددين في تصدير منتجهم الخاص. وجادل بأن التبادل الثقافي حاليًا من جانب واحد وأن كرة القدم الإسبانية تفوت فرصة هائلة لترسيخ قاعدة جماهيرها في الولايات المتحدة. من خلال نقل مباراة إلى الولايات المتحدة، يأمل تيباس في تأمين مستقبل الدوري من خلال جذب جمهور أصغر سنًا وضمان بقاء الأندية الإسبانية قوة مهيمنة في الوعي العالمي لعقود قادمة.

"نحتفل بعيد الهالوين، الذي لم نكن نحتفل به قبل 20 عامًا. لدينا مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). لدينا مباريات الدوري الوطني لكرة السلة (NBA)"، أوضح تيباس. "لنرى ما إذا كانت الملاعب ستكون فارغة بعد 50 عامًا من الآن، وملاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والدوري الوطني لكرة السلة ستكون ممتلئة. لأنهم لا يجلبون مباراة واحدة فقط، بل يجلبون العديد من المباريات. إنهم لا يأتون إلى أوروبا لقضاء عطلة، بل يأتون للحصول على مشجعين لتوقيع عقود تلفزيونية، ولجذب الأطفال لمسابقاتهم. بعبارة أخرى، لقد فتحنا الأبواب لأوروبا. بدلاً من ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تفتح لنا الأبواب للذهاب، نغلقها هنا في أوروبا".