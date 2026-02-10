Getty Images Sport
ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد، يدخل المستشفى بانتظام ويستخدم كرسيًا متحركًا بسبب إصابات في الظهر
فرديناند يكشف عن معاناته من آلام الظهر
كشف فرديناند عن المدى المروع لمعاناته الجسدية منذ تقاعده من كرة القدم الاحترافية في عام 2015، بعد أن فاز ست مرات بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزية وحصل على ميدالية الفائز بدوري أبطال أوروبا. في حين أن قائد منتخب إنجلترا السابق لا يزال شخصية بارزة في وسائل الإعلام، فقد كشف أن شخصيته العامة تخفي معاناة خاصة مع آلام الظهر الموهنة التي يمكن أن تهاجمه دون سابق إنذار. في حديثه إلى مجلة Men's Health UK، وصف فرديناند بالتفصيل شدة هذه النوبات، التي تجعله عاجزًا تمامًا عن الحركة ويعتمد على الرعاية الطبية العاجلة.
قال لـ Men's Health: "أعاني من آلام في الظهر منذ فترة طويلة. لدي إصابات تعرضت لها خلال مسيرتي المهنية... كنت أتناول أقراصًا وأخذ حقنًا لمدة ست سنوات حتى أتمكن من لعب المباريات. وقد أثر ذلك عليّ. أعاني من نوبات شديدة من آلام الظهر تجبرني على البقاء في المستشفى أو على كرسي متحرك لعدة أيام. إنه أمر جنوني، لكنه يأتي فجأة. منذ أن جئت إلى دبي، أزور أخصائي علاج طبيعي لأول مرة منذ تقاعدت. يقوم بالعديد من العلاجات اليدوية وغيرها، ويوجد في المبنى الذي يعمل فيه مدربي الشخصي، لذا يزوده بمعلومات عن تدريبي. هناك نهج شامل لما أفعله الآن، وآمل أن يساعدني ذلك. بدلاً من إصلاح ما هو مكسور، يمكنك في الواقع منع [الإصابات]."
غرس عقلية "المحتال" في أطفاله
على الرغم من الأثر الجسدي الذي خلفته مسيرته المهنية، يرفض فرديناند البقاء ساكناً. يصر المدافع السابق على أن التزامه بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وعمله لم يعد يقتصر على اللياقة البدنية الشخصية فحسب، بل أصبح أيضاً مثالاً صارماً لأسرته. بالنسبة لفرديناند، الحفاظ على معدل عمل مرتفع بشكل واضح هو أمر أساسي في تربية الأبناء، لضمان فهم أطفاله أن النجاح والصحة يتطلبان جهداً.
قال: "لدي أطفال بحاجة إلى رؤية أخلاقيات العمل. أطفالي بحاجة إلى رؤيتي أستيقظ وأذهب إلى العمل. بحاجة إلى رؤيتي أنا و[زوجتي] كيت نذهب إلى صالة الألعاب الرياضية. أريدهم أن يعيشوا حياة صحية وأن يعتقدوا أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مجرد ممارسة الرياضة هو أمر عادي. وأنا لا أقول ذلك لأولادي؛ بل يجب أن يروا ذلك. ولكن، بصراحة، يجب أن أذهب إلى العمل من أجل صحتي العقلية أيضاً. أنا أحب العمل؛ أمي وأبي كانا يعملان. كانا مجتهدين. هذا كل ما أعرفه. عندما يتحدث أطفالي عني، بقدر ما يقولون "أبي يحبني" و"أبي فعل كل شيء من أجلي"، يقولون أيضًا "أبي عمل بجد. كان مجتهدًا". هل تفهم ما أعنيه؟"
الهروب من جدول المباريات لخوض مغامرة جديدة
خلفية هذا النظام البدني الجديد هي انتقال فرديناند مؤخراً إلى الشرق الأوسط. يمثل هذا الانتقال تغييراً كبيراً في نمط حياة الأسرة، حيث انتقلوا من المملكة المتحدة إلى دبي. أوضح فرديناند أنه بعد عقود من تحكم جدول مباريات كرة القدم في حياته - أولاً كلاعب ثم كمعلق - انتهز الفرصة للتحرر من الروتين وتجربة ثقافة مختلفة.
يقول اللاعب البالغ من العمر 47 عامًا: "أعتبر ذلك مغامرة. كانت حياتي محكومة بجدول المباريات أثناء لعب كرة القدم، ثم بعد انتهاء مسيرتي، كوني محللًا. لا توجد الكثير من الفرص في الحياة التي تتيح لك الوقت لإجراء تغيير كبير، وخوض مغامرة، والخروج من منطقة الراحة واستكشاف شيء جديد. لذا، هذا هو ما أردنا القيام به".
سبب مغادرة TNT Sports
امتدت التغييرات في حياة فرديناند إلى حياته المهنية أيضًا، حيث أكد المحلل مؤخرًا رحيله عن TNT Sports. على الرغم من أنه كان بإمكانه بسهولة توقيع تمديد لعقده، كشف فرديناند أنه رحل لأن المحطة لم تكن متقبلة لأفكاره لتطوير التغطية. وهو يركز الآن على منصته الرقمية الخاصة، التي تتيح له استكشاف "العالم خارج 90 دقيقة" الذي غالبًا ما يتجاهله التلفزيون التقليدي.
يقول: "أحب أن أُختبر. أحب الضغط. كنتُ بخير في TNT. كان بإمكاني توقيع عقد جديد مع TNT. بسهولة. لكن هذا ليس ما أنا عليه حقًا. حان الوقت لشيء جديد. ومع كل الاحترام، كنتُ أحاول دفع جانب [جديد] من الأمور داخل الفريق والمجموعة في TNT، لكنهم لم يكونوا متقبلين كما كنتُ أرغب. لذلك كان هذا سببًا آخر كبيرًا جعلني أقول، "حسنًا، إذا لم تكن ستقفز معي بكلتا قدميك وتمسك بيدي، فسأمضي قدمًا. سنرى كيف سأبلي عندما أذهب بمفردي". لأنني رأيت أن العالم الجديد هو أن التلفزيون الخطي وكرة القدم الحية سيظلان موجودين دائمًا، ولكن هناك أيضًا عالم آخر خارج الـ 90 دقيقة يثير اهتمامي، وأنا أنظر إليه كمعجب. لذلك أريد أن أعرف ماذا يأكل هؤلاء الرجال، وكيف ينامون، وكيف يتعافون؟ أريد أن أقرب الجمهور إلى ذلك وأريد أن أكون في طليعة ذلك. ولكن في الوقت نفسه، هذا هو ما أنا عليه. أنا لا أحاول أن أكون شخصًا آخر، أنا أنا. أفعل ما أريد. لطالما كنت أسير في طريقي الخاص."
