كشفت مصادر صحفية وقانونية عن تطورات مثيرة في قضية هروب رينان لودي لاعب الهلال السعودي وفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، حيث تقدم اللاعب بشكوى مضادة ضد النادي طالب خلالها بتعويض مالي مرعب! فماذا حدث؟
"موقف اللاعب قوي وأمل وحيد للفريق السعودي" .. الكشف عن مطالب لودي المالية المرعبة في شكواه ضد الهلال
قضية رينان لودي مع نادي الهلال
الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي انضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا.
وتعرض لودي لانتقاداتٍ عنيفة، بسبب سوء مستواه في بداية مسيرته مع الهلال؛ قبل أن يتألق بشكلٍ كبير، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
ورغم هذا التألق.. قرر نادي الهلال رفع اسم لودي من القائمة المحلية، في الميركاتو الصيفي لعام 2025، والاكتفاء بلعبه في دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ خاصة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز، قادمًا من العملاق الإيطالي ميلان.
وتنص اللوائح على تسجيل 10 أجانب في القائمة المحلية لكل فريق، من بينهم ثنائي "مواليد" تحت السن؛ بينما يكون العدد مفتوحًا في دوري أبطال آسيا "للنخبة"، أمام جميع الأندية.
هُنا.. فسخ لودي عقده من طرفٍ واحد فقط، وسافر إلى بلاده البرازيلي؛ ليرد الهلال بتقديم شكوى ضده مطالبًا بقيمة المدة المتبقية من العقد الممتد حتى يناير 2027، وقد رد اللاعب بشكوى مضادة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تفاصيل شكوى الهلال ولودي
المستشار القانوني، أحمد الشيخي، كشف النقاب عن تفاصيل شكوى الهلال ضد لودي والشكوى المضادة من اللاعب، مشيرًا إلى أن فيفا قام بدمج الشكوتين معًا ومنح الفريق السعودي مهلة 3 أسابيع للرد على حديث اللاعب البرازيلي.
وأوضح الشيخي أن الهلال لخص وجهة نظره أمام فيفا بأن عدم قيد لودي في قائمة دوري روشن السعودي يعود لأمور إجرائية نافيًا تمامًا عدم وجود نية لقيده في القائمة، مضيفًا "عدم قيد اللاعب لا يعني أبدًا أنه لن يُقيد قبل انتهاء المهلة المحددة في الـ21 من سبتمبر، اللاعب تعجل وفسخ عقده قبل انتهاء تلك المدة، بجانب أن الهلال أوضح للفيفا أن عدم قيد لودي في قائمة الدوري يتركه قادرًا على لعب البطولات الأخرى. الهلال طالب بقيمة المدة المتبقية من العقد".
وأضاف حول رد اللاعب "لودي رد بعدد من الحيثيات على شكوى الهلال، أبرزها إسقاط اسمه من قائمة الدوري دون موافقته، والتعاقد مع متعب الحربي وثيو هيرنانديز وهما في نفس مركزه، وكذلك عدم قيده لخوض المباراة الأولى في الدوري والتي كن الوافد الجديد منوعًا من لعبها بسبب الإيقاف. لودي أوضح كذلك أنه خاطب فهد المفرج وأبلغه بعدم رضاه عما يحدث، كما أنه وجه إخطارات كتابية للهلال وأمهله أسبوعين لقيده في القائمة لكن النادي تجاهل كل تلك المخاطبات ولذا قام بفسخ عقده من جانب واحد".
طلبات لودي المالية
المستشار القانوني النشط عبر منصة إكس أوضح أن لودي خلال شكواه طالب الهلال بالحصول على ما يقرب من 50 مليون ريال سعودي تعويضًا له عن فسخ العقد.
وأوضح الشيخي أن ذلك المبلغ يتضمن رواتب اللاعب للموسم ونصف الباقين في العقد وقيمة مكافآت الفوز في كأس العالم للأندية بجنب مبالغ أخرى مستحقة، مشيرًا إلى أن لودي يتقاضى 1.6 مليون ريال سعودي شهريًا.
الرقم الذي يطلبه لودي، 50 مليون ريال سعودي، أصاب عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "نادينا"، بالصدمة والذهول!
موقف اللاعب قوي وللهلال أمل وحيد
الشيخي أكد خلال تغريدة له على حسابه الشخصي عبر منصة إكس أن موقف لودي ليس ضعيفًا أبدًا، مشيرًا إلى أن أحكام وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم في 95% من مثل تلك القضايا جاءت لصالح اللاعب وضد النادي.
وقال لبرنامج "نادينا" "الهلال يمتلك أفضل سجل بين الأندية السعودية في القضايا الخارجية، لكن الحقيقة أن القضية غير مضمونة وبها نسبة عالية من المخاطرة، لأن أغلب القرارات السابقة من فيفا والمحكمة الرياضية صبت لصالح اللاعب، ولودي استند في شكواه على العديد من الأسباب التي حسمت عديد القضايا السابقة لصالح اللاعبين. لودي استند تحديدًا إلى قرار سابق من المحكمة الرياضية ينص على أن اللاعب يحق له فسخ عقده مباشرة حال لم يُسجل في قائمة فريقه الخاصة بالدوري وهي البطولة الأولى".
وأتم مانحًا الأمل للهلال "دعونا لا ننسى أن الأهلي انتصر على فيفا في قضية رجح 99% من الناس خسارته إياها، وعلينا انتظار رد الهلال بعد نحو 19 يومًا لنرى أين تتجه القضية".
من جانبه، أكد الصحفي حمد الصنيع أن موقف لودي قويًا بالفعل، لعدة أسباب أبرزها زيادة عدد الأجانب في الهلال عن المسموح، وعدم لعب اللاعب لأول مباراتين في الدوري، وللمخاطبات التي يمتلكها مع المفرج وإدارة النادي، مشيرًا إلى أن أمل الهلال الوحيد في الانتصار بذلك الصراع القضائي القانوني هو إقدام لودي على فسخ عقده قبل انتهاء المهلة المحددة لتسيلم قوائم الأندية في دوري روشن.
ماذا قال رئيس الهلال عن قضية لودي؟
اعترف الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ هو من طلب رفع اسم الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، من القائمة المحلية.
ابن سعد أوضح في تصريحات أخيرة مع "بودكاست سقراط"، أنه كان يتجه لعرض لودي للبيع، بعد أن قرر إنزاجي عدم الاعتماد عليه محليًا؛ إلا أن المدير الفني الإيطالي أخبره بأنه يحتاج للاعب في دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأنه من الممكن أن يعتمد عليه في مركزين.
وأضاف رئيس الهلال: "جلست مع لودي للتعرف عليه في البداية، لأنني لم أكن أعرفه شخصيًا قبل قدومي إلى منصبي؛ ومن ثم إخباره بخطة إنزاجي".
وتابع: "الظهير البرازيلي كان مرحبًا بالأمر في البداية؛ ولكنه اشترط أن يتواجد بعض الوكلاء معه، عند الحديث عن تسجيله في قائمة الهلال الآسيوية فقط".
وأشار الأمير نواف بن سعد إلى أنه تفاجأ بعد ذلك بسفر لودي إلى البرازيل، وإرساله خطابًا رسميًا إلى النادي بـ"فسخ عقده" من طرفٍ واحد.
وقال ابن سعد ساخرًا: "ابتلى الله لودي بوكيل أعمال أو محامي لا يفهم شيء.. اللاعب سافر إلى بلاده وأرسل خطابًا رسميًا بفسخ عقده، يوم 10 سبتمبر 2025".
وكشف ابن سعد عن أن وكيل أو محامي لودي، ظن أنه بإغلاق باب الانتقالات الصيفية، يكون قد تأكد عدم قيده محليًا؛ بينما كان هُناك عدة أيامٍ أخرى متبقية، قبل رفع القائمة نهائيًا.
وشدد ابن سعد على أن سفر رينان لودي إلى البرازيل، بالإضافة إلى الخطاب الرسمي الذي أرسله للهلال، قبل رفع القائمة المحلية بشكلٍ نهائي؛ يقوي من موقف النادي في القضية المنظورة أمام "فيفا"، والتي قد تستمر لمدة سنة أو أكثر.