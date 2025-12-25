من رفقة نيمار إلى محطة رونالدينيو "التاريخية" .. رينان لودي يختار وجهته الجديدة بعد فسخ عقد الهلال!

استقر الظهير البرازيلي رينان لودي، على وجهته الجديدة، بعد رحيله الصادم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث اختار المغادرة بشكل مفاجئ، وإخطار ناديه بفسخ عقده.

وكان الهلال، قد أعلن في سبتمبر الماضي، من مغادرة رينان لودي إلى البرازيل، بشكل مفاجئ، مع تلقي الإدارة الهلالية، خطابًا من ممثله القانوني، يؤكد فسخ عقده الساري، ليقرر الزعيم اتخاذ جميع الخطوات النظامية من أجل حفظ حقوقه.