ريكسهام يفوز في مباراة كلاسيكية في الدوري! فريق فيل باركنسون يهزم إيبسويتش في مباراة مثيرة شهدت ثمانية أهداف، مما يعزز آماله في الصعود

كانت هذه المباراة المثيرة في ملعب ريسكورس سريعة ومتوترة منذ البداية، حيث أعطى مور التقدم لفريق ريكسهام بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة. بعد تمريرة ذكية من جوش وينداس إلى المهاجم، انطلق مور من الجناح الأيسر وسدد الكرة بقوة من زاوية ضيقة. لم يكن لدى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أي حق في التسجيل من الحافة اليسرى لمنطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بقوة لا يمكن إيقافها فوق حارس مرمى إيبسويتش كريستيان والتون.

بدأ ريكسهام المباراة بشكل جيد، لكن بعد سلسلة من التوقفات بسبب إصابات في كلا الفريقين، بدأ الزوار في فرض سيطرتهم على المباراة. وتعادلوا في الدقيقة20 عن طريق أنيس محمد، الذي انضم للفريق في يناير. سجل صانع ألعاب بريستول سيتي السابق أول أهدافه مع تراكتور بويز بعد أن تصدى الحارس آرثر أوكونكو لكرة جاك تايلور، فلم يستطع سوى إبعادها بيده إلى مسار ميميتي، الذي حافظ على رباطة جأشه وسدد الكرة في أعلى الشباك.

قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول، تقدم وريكسهام مرة أخرى. كان مور ووينداس في قلب الحدث مرة أخرى، حيث انطلق المهاجم الويلزي من الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى جورج توماسون الذي سددها لكن الحارس تصدى لها، قبل أن تصل الكرة الثانية من مور إلى وينداس الذي كان في وضع انحناء ليحولها برأسه إلى الشباك.

حاول مور زيادة تقدم الفريق المضيف بتسديدة ماهرة من على القائم القريب، لكن ريد دراغونز تلقى ضربة قاسية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. لعب تايلور كرة ذكية من الزاوية إلى إيفان أزون، الذي سددها في الزاوية السفلية لتصبح النتيجة 2-2 عند نهاية الشوط الأول.

لم تنته الأحداث في الشوط الثاني، حيث تقدم الضيوف للمرة الأولى بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط. جاء الهدف من مصدر غير متوقع، وهو المدافع سيدريك كيبري، الذي سدد الكرة بقوة من مسافة 25 ياردة ليقلب نتيجة المباراة ويصدم جماهير الفريق المضيف.

رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريق ريكسهام قبل مرور ساعة من نهاية المباراة، بعد أن بدا أن الحارس والتون قد أعاق دويل عندما تغلب عليه المدافع المركزي في التسديد بالرأس فوق العارضة، لكن بعد سبع دقائق فقط تعادل الفريقان. قاد برودهيد هجمة مرتدة، وبعد أن تم صد تسديدته الأولى، حافظ توماسون على رباطة جأشه وسدد الكرة المرتدة من الجانب الأيسر للمنطقة.

اندفع فريق ريد دراغونز إلى الأمام بحثًا عن الفوز، وقام دويل بلمسة حاسمة، حيث سدد رأسية قوية من ركلة ركنية لويز أوبراين، مما أدى إلى جنون مشجعي الفريق المضيف. قام المدافع السابق لمانشستر سيتي بتصدي حاسم لمنع مارسيلينو نونيز من تسجيل هدف التعادل في الطرف الآخر، قبل أن يسجل برودهيد هدفًا خامسًا مذهلاً لإيبسويتش في هجمة مرتدة أخرى من تمريرة أخرى لأوبراين. استمرت الفرص في كلا الطرفين، لكن النتيجة بقيت على ما هي عليه، حيث حصل ريكسهام على فوز حاسم في سعيه للتأهل إلى المباريات الفاصلة، وعزز قبضته على المركز السادس.