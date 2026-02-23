ريكسهام يخسر لاعباً أساسياً بسبب إصابة في أربطة الركبة في ضربة قوية لآمال الصعود إلى الدوري الممتاز

أصيب شيف خلال المباراة المثيرة التي فاز فيها وريكسهام بنتيجة 5-3 على إيبسويتش، أحد المنافسين على الصعود إلى الدوري الممتاز. اضطر لاعب الوسط إلى الخروج في بداية الشوط الثاني، بعد أن عاد فريق باركنسون من تأخره 3-2 ليحصد النقاط الثلاث في مباراة دراماتيكية على ملعب STōK Cae Ras. وبهذا النتيجة، عاد فريق ريد دراغونز إلى مراكز التصفيات المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز، مما جعل باركنسون سعيدًا للغاية بعد المباراة.

وقال للصحفيين: "أعتقد أن كيفر [مور] عاد إلى أفضل مستوياته اليوم، أعتقد أنه كان لا يمكن إيقافه، خاصة في الشوط الأول، وجوش [وينداس] يفعل ما يفعله دائمًا، يخلق لحظات مهمة. قلت للاعبين في الشوط الأول: 'لا تدعوا الهدف يؤثر علينا عند 2-2'.

أعتقد أننا كنا غير محظوظين لعدم التقدم، ثم فجأة سجل لاعب الوسط هدفًا ليجعل النتيجة 3-2. أعتقد أن مجموعة أقل من اللاعبين كان من الممكن أن تبدأ في الشعور ببعض التعب الذهني، لكننا لم نفعل ذلك. لقد استجبنا بشكل رائع، وهذا جهد كبير من اللاعبين، ومن الواضح أن البدلاء أثروا في النتيجة عندما كنا في أمس الحاجة إليهم. بشكل عام، كان أداء الفريق اليوم رائعًا".